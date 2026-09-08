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Росія завдала чергового удару по пасажирському поїзду

Укрзалізниця
"Укрзалізниця" повідомила про черговий ворожий удар / Укрзалізниця

8 вересня російська армія завдала чергового удару по пасажирському поїзду “Укрзалізниці”. Завдяки вчасній евакуації постраждалих немає. 

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що поїзд сполученням Київ — Суми завчасно зупинили після попередження моніторингової команди "Укрзалізниці".

Пасажири, поїзна та локомотивна бригади були евакуйовані до моменту ударів.

В УЗ подякували  залізничникам за чітку та злагоджену роботу, пасажирам — за те, що уважно слухають залізничників і Сумській ОВА за оперативну взаємодію та логістичну підтримку.

Нагадаємо, 2 вересня російський ударний безпілотник поцілив поблизу пасажирського поїзда №53/54 сполученням Одеса — Дніпро на одній зі станцій Придніпровської залізниці. Завдяки завчасному реагуванню моніторингової служби людей вдалося вивести в безпечне місце до вибуху.

Автор:
Світлана Манько

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