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Росія завдала чергового удару по пасажирському поїзду
8 вересня російська армія завдала чергового удару по пасажирському поїзду “Укрзалізниці”. Завдяки вчасній евакуації постраждалих немає.
Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба УЗ.
Зазначається, що поїзд сполученням Київ — Суми завчасно зупинили після попередження моніторингової команди "Укрзалізниці".
Пасажири, поїзна та локомотивна бригади були евакуйовані до моменту ударів.
В УЗ подякували залізничникам за чітку та злагоджену роботу, пасажирам — за те, що уважно слухають залізничників і Сумській ОВА за оперативну взаємодію та логістичну підтримку.
Нагадаємо, 2 вересня російський ударний безпілотник поцілив поблизу пасажирського поїзда №53/54 сполученням Одеса — Дніпро на одній зі станцій Придніпровської залізниці. Завдяки завчасному реагуванню моніторингової служби людей вдалося вивести в безпечне місце до вибуху.