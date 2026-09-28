Європейський банк виділив Львову €21 млн: що зміниться для пасажирів транспорту під час блекаутів

Львів та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали угоду про реалізацію масштабного проєкту вартістю близько 21 мільйона євро. Головна мета ініціативи — підвищити стійкість міського електротранспорту до можливих відключень електроенергії.

Як повідомляє Dilo, про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, у межах проєкту передбачено об'єднати 20 тягових підстанцій та три депо в єдину електричну мережу, а також встановити сучасні системи накопичення енергії.

Завдяки цьому трамваї та тролейбуси зможуть працювати автономно до 7,5 години у разі блекаутів. Мер нагадав, що громадським електротранспортом у Львові щодня користуються понад 150 тисяч пасажирів.

Під час візиту президентки ЄБРР Оділь Рено-Бассо до Львова сторони також відвідали екосистему UNBROKEN, де обговорили питання реабілітації, підтримки ветеранів та спеціальні освітні програми.

Крім того, очільниця банку побувала на Грибовицькому полігоні, де висадила дерево на території колишнього сміттєзвалища, яке нині рекультивують та перетворюють на зелену зону.

Нагадаємо, у Львові наразі не планують підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті. У міській раді заявили, що перевізники офіційно не зверталися із пропозицією переглянути тариф та не надали відповідних розрахунків.