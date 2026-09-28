RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,84

--0,13

EUR

51,14

+0,01

Готівковий курс:

USD

45,00

44,85

EUR

51,63

51,40

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Європейський банк виділив Львову €21 млн: що зміниться для пасажирів транспорту під час блекаутів

Садовий домовився з ЄБРР про €21 млн на міський електротранспорт
Садовий домовився з ЄБРР про €21 млн на міський електротранспорт

Львів та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали угоду про реалізацію масштабного проєкту вартістю близько 21 мільйона євро. Головна мета ініціативи — підвищити стійкість міського електротранспорту до можливих відключень електроенергії.

Як повідомляє Dilo, про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, у межах проєкту передбачено об'єднати 20 тягових підстанцій та три депо в єдину електричну мережу, а також встановити сучасні системи накопичення енергії.

Завдяки цьому трамваї та тролейбуси зможуть працювати автономно до 7,5 години у разі блекаутів. Мер нагадав, що громадським електротранспортом у Львові щодня користуються понад 150 тисяч пасажирів.

Під час візиту президентки ЄБРР Оділь Рено-Бассо до Львова сторони також відвідали екосистему UNBROKEN, де обговорили питання реабілітації, підтримки ветеранів та спеціальні освітні програми.

Крім того, очільниця банку побувала на Грибовицькому полігоні, де висадила дерево на території колишнього сміттєзвалища, яке нині рекультивують та перетворюють на зелену зону. 

Нагадаємо, у Львові наразі не планують підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті. У міській раді заявили, що перевізники офіційно не зверталися із пропозицією переглянути тариф та не надали відповідних розрахунків.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності