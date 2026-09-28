Европейский банк выделил Львову €21 млн: что изменится для пассажиров электротранспорта во время блекаутов

Львов и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение о реализации масштабного проекта стоимостью около 21 миллиона евро. Главная цель инициативы – повысить устойчивость городского электротранспорта к возможным отключениям электроэнергии.

Как сообщает Dilo, об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

По его словам, в рамках проекта предусмотрено объединить 20 тяговых подстанций и три депо в единую электрическую сеть, а также установить современные системы накопления энергии.

Благодаря этому трамваи и троллейбусы смогут работать автономно до 7,5 часов в случае блекаутов. Мэр напомнил, что общественным электротранспортом во Львове ежедневно пользуется более 150 тысяч пассажиров.

Во время визита президентки ЕБРР Одиль Рено-Бассо во Львов стороны также посетили экосистему UNBROKEN, где обсудили вопросы реабилитации, поддержки ветеранов и специальные образовательные программы.

Кроме того, глава банка побывала на Грибовицком полигоне, где высадила дерево на территории бывшей свалки, которую сейчас рекультивируют и превращают в зеленую зону.

Напомним, во Львове пока не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте. В городском совете заявили, что перевозчики официально не обращались с предложением пересмотреть тариф и не предоставили соответствующие расчеты.