Садовый просит Порошенко спасти аэропорт во Львове: что произошло

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к лидеру фракции "Европейская Солидарность" Петру Порошенко в связи с тем, что 29 сентября Львовский районный совет может рассмотреть вопрос, который откроет путь к масштабной жилой застройке в селе Сокольники вплотную к Львовскому аэропорту.

Как сообщает Dilo, об этом Садовый написал в Фейсбук.

Он напомнил, что фракция "Европейская Солидарность" имеет значительное представительство в районном совете, поэтому сегодня многое зависит от позиции именно этой политической силы бывшего президента.

"Аэропорт – это стратегическая инфраструктура государства. После завершения войны Украине потребуется сильный международный аэропорт, грузовой хаб и возможность развивать авиационную инфраструктуру Львовщины. Если сегодня отдать эти земли под многоэтажки, завтра вернуть их уже не удастся", - подчеркнул Садовый.

Он обратился к Порошенко с просьбой лично вмешаться в ситуацию и не допустить решения, которое может угрожать интересам государства и забрать у Львова и всего мероприятия возможность развивать аэропорт.

"Тут речь не о политике. Речь идет о том, какую страну мы оставим после себя", - подчеркнул мэр Львова.

Львовский аэропорт под угрозой из-за развития села

Владельцы земельных участков планируют возвести вблизи львовского аэропорта жилмассив на территории Сокольников. Город выступает против и предлагает альтернативу : создать на этой территории экономическую зону с потенциалом до 10 тысяч рабочих мест.

Речь идет о форматах, обычно появляющихся вблизи аэропортов:

логистические центры,

склады,

офисы,

большие торговые объекты.

Горсовет Львова выступил против утверждения нового генплана Сокольников, заявив, что его приняли с нарушениями, а строительство жилых кварталов на территории общей площадью более 50 га возле Львова приведут к транспортному коллапсу и создадут потенциальные угрозы функционированию аэропорта.

Поэтому городской голова Львова Андрей Садовый обратился к генпрокурору с просьбой расследовать законность действий Сокольнического сельсовета.

Администрация международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого была обеспокоена обновленным генеральным планом села Сокольники в пригороде Львова вплотную к взлетной полосе и заявила о угрозу функционирования предприятия через застройку

Утвержденный генеральный план предлагает размещение кварталов многоквартирной жилой застройки площадью более 50 га с будущим населением около 14 тыс. жителей непосредственно в зоне шумового влияния аэропорта.

Администрация аэропорта заявляла, что план развития территории возле аэродрома, предложенный сельским советом Сокольников, имеет потенциальную угрозу для стабильной работы и может привести к закрытию аэропорта во Львове.

В прошлом году Львовский городской совет уже обжаловал решение Сокольнического сельсовета об утверждении этого генплана. Верховный Суд подтвердил право Львовского городского совета защищать свои интересы в суде и вернул дело по существу.

В мае международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого попросил суд пока не рассматривать его иск против Сокольнического сельского совета по поводу строительства многоэтажек возле аэропорта.

Аэропорт во Львове, который имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3,000 пассажиров в час, рассматривают в первую очередь для возобновления авиасообщения.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.