Аэропорт "Львов" заявляет об угрозе закрытия: возле взлетной полосы планируют строительство многоэтажек

Администрация международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого обеспокоена обновленным генеральным планом села Сокольники в пригороде Львова вплотную к взлетной полосе и заявила об угрозе функционирования предприятия из-за застройки.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что новый генеральный план села Сокольники предусматривает масштабную жилую застройку вблизи аэродрома, что вызывает беспокойство из-за потенциальных угроз для функционирования аэропорта и близлежащей инфраструктуры.

Дома будут в зоне шумового воздействия аэропорта

Утвержденный генеральный план предлагает размещение кварталов многоквартирной жилой застройки площадью более 50 га с будущим населением около 14 тыс. жителей непосредственно в зоне шумового влияния аэропорта.

Согласно письму департамента архитектуры и развития градостроительства Львовской областной государственной администрации, проектные решения изменений в генеральный план необходимо согласовать с эксплуатантом аэродрома и уполномоченным органом по гражданской авиации.

"Однако согласование проектных решений, в частности, относительно функционального назначения территорий, нами не осуществлялось. Именно эти функциональные аспекты проектных решений могут привести к негативным последствиям для будущего Международного аэропорта Львов", — заявили в ГП "Международный аэропорт Львов".

Ссылаясь на Государственные санитарные правила планирования и застройки населенных пунктов, руководство аэропорта утверждает, что жилая застройка на приаэродромных участках на самом деле приведет к рискам и дискомфорту будущих жителей, так как обеспечить шумозащитные меры для такой большой территории от источника шума, находящегося в воздушном пространстве, будет чрезвычайно сложно. Как следствие, тысячи людей будут расселены в зоне с постоянными факторами негативного влияния на здоровье.

"При условии реализации запланированных жилых массивов становятся вероятными массовые обращения жителей с жалобами на шум и требованиями ограничения работы аэропорта, что ставит под угрозу его полноценное функционирование и развитие. Аэропорт "Львов" является объектом стратегического значения, частью национальной транспортной и безопасной инфраструктуры, и его возможности развития не должны быть ограничены.

Также руководство аэропорта обращает внимание на потенциальное увеличение количества жителей и непросчитанную в генплане Сокольников соответствующую инфраструктуру. Там отмечают, что близлежащие улицы "будут заблокированы пробками частного автотранспорта, что, в перспективе, заблокирует доступ к аэропорту как со стороны Львова, села Сокольники, так и со стороны других населенных пунктов области".

"Учитывая вышеизложенное, считаем, что предложенный формат развития приаэродромной территории в пределах с. Сокольники создает потенциальную долгосрочную угрозу стабильной работе аэропорта. После восстановления гражданского авиасообщения ГП "МА "Львов" им. Данила Галицкого", благодаря своему стратегическому географическому расположению и современной инфраструктуре, имеет все предпосылки для трансформации в мощный транспортный хаб Западной Украины. В этой связи просим принять во внимание указанные выше угрозы, которые могут привести к закрытию аэропорта", — отмечается в обращении.

Открытие неба Украины для авиаперелетов

Напомним, Украина ведет переговоры с европейскими авиационными авиакомпаниями по возобновлению авиасообщения, которое было приостановлено по всей стране после вторжения России в 2022 году.

Аэропорт во Львове, который имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3,000 пассажиров в час, рассматривают в первую очередь для возобновления авиасообщения.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.

По "оптимистическому сценарию" международный аэропорт "Львов" имени короля Даниила Галицкого (LWO) может возобновить полеты в начале лета.