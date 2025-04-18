Открытие неба: Польша хочет первой возобновить авиасообщение с Украиной

В Польше заявили, что после открытия воздушного пространства над Украиной хотят первыми возобновить авиасообщение с украинскими городами.

Об этом сообщил уполномоченный правительства Польши по вопросам восстановления Украины Павел Коваль, пишет "Укринформ".

По его словам, польская авиаотрасль больше всего из секторов бизнеса Польши готова к возобновлению сотрудничества с Украиной. Уполномоченный также подчеркнул: Киев и Варшава уже провели два специализированных семинара по этой тематике.

"Украинская сторона знает нашу позицию: мы хотим, чтобы первый авиарейс после открытия неба над Украиной состоялся между Польшей и Украиной. Это очень важный элемент, к которому готовятся PAŻP (Польское агентство воздушного движения – ред.) и Польские авиалинии", — подчеркнул Коваль.

Он добавил, что польская сторона опирается на три основных столба в участии в восстановлении Украины.

"Первым столбом является логистика, возникающая из расположения Польши на географической карте... Вторым является экспорт как движущая сила торговли... Третьим столбом являются инвестиции в Украину", — констатировал Коваль.

Открытие неба Украины для авиаперелетов

Напомним, Украина ведет переговоры с европейскими авиационными авиакомпаниями по возобновлению авиасообщения, которое было приостановлено по всей стране после вторжения России в 2022 году.

Аэропорт во Львове, который имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3,000 пассажиров в час, рассматривают в первую очередь для возобновления авиасообщения.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.

По "оптимистическому сценарию" международный аэропорт "Львов" имени короля Даниила Галицкого (LWO) может возобновить полеты в конце весны или начале лета.