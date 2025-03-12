Открытие неба: еще одна крупная авиакомпания готова возобновить полеты из Украины

Авиакомпания Air Baltic, до полномасштабного вторжения работавшая в ключевых украинских аэропортах, заинтересована в возвращении к полетам из Украины после открытия воздушного пространства .

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий по результатам встречи с руководством авиакомпании Air Baltic,

Основной темой переговоров были текущее состояние гражданской авиации Украины, возможности поддержки и обучения украинских специалистов, анализ минимизации рисков для частичного открытия воздушного пространства.

«В настоящий момент наш приоритет в сфере гражданской авиации – это сохранение персонала и пригодности инфраструктуры аэропортов, обеспечение стабильного функционирования аэронавигации. В то же время безопасность – это основное в вопросе открытие воздушного пространства. Без создания условий безопасности условия соответствующие решения невозможны. Ранее мы уже наработали комплексную оценку рисков, сейчас мы прорабатываем этот документ совместно с авиакомпаниями и профильными регуляторами", — подчеркнул замминистра развития общин и территорий Сергей Деркач.

Он поблагодарил AirBaltic за постоянное взаимодействие и готовность к возобновлению полетов, когда разрешит ситуация безопасность.

"Мы ценим постоянное сотрудничество и стремление возобновить сообщение с Украиной, когда это позволят условия, и приветствуем готовность компании расширить деятельность и возобновить связь Украины с Европой, когда мы будем возобновлять авиасообщение", — подчеркнул замминистра.

По словам Томаса Рамдала, первого вице-президента Air Baltic, компания заинтересована в возвращении к полетам из Украины, ведь до полномасштабного вторжения работала в ключевых украинских аэропортах. Только в 2019 году Air Baltic перевезла около 220 тысяч пассажиров. В целом, наиболее активно компания работала с международным аэропортом "Львов", а начиная с 2020 года были открыты рейсы из международного аэропорта "Борисполь".

"Мы последовательно высказывали наши планы относительно того, что airBaltic станет первой авиакомпанией, которая вернется в Украину, когда это будет безопасно, и мы придерживаемся этого обязательства. Безопасность наших сотрудников, пассажиров и операций всегда будет нашим наивысшим приоритетом, и после нашего второго возвращения в Киев сообщение и содействие восстановлению авиации Украины", – отметил первый вице-президент Air Baltic.

Напомним, ранее гендиректор Ryanair Майкл О'Лири рассказал, что его компания разрабатывает планы, позволяющие возобновить полеты в Украине в течение нескольких недель после завершения войны. Авиакомпания Wizz Air также готова возобновить авиасообщение из Украины.

Аэропорт "Борисполь" в течение месяца с момента открытия воздушного пространства в Украине готов восстановить полеты пассажирских самолетов.