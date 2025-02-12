Открытие неба: Wizz Air готовится возобновить авиасообщение из Украины

Авиакомпания Wizz Air готова возобновить авиасообщение с Украиной в течение шести недель после открытия украинского воздушного пространства.

Об этом заявил генеральный директор Wizz Air Йожеф Варади в интервью Reuters.

По его словам, в течение шести недель после открытия воздушного пространства, компания планирует восстановить около 30 маршрутов.

"У нас есть четкий план перезапуска полетов в Украину, поскольку это может произойти в любое время", – подчеркнул гендиректор Wizz Air.

Он отметил, что после официального объявления о прекращении огня компания будет рассматривать возможность оперативного возобновления рейсов.

Глава Wizz Air также добавил, что, по оценкам Агентства авиационной безопасности Европейского Союза (EASA), для безопасного открытия воздушного пространства Украины потребуется от шести до восьми недель. Авиакомпания уже готовится к этому процессу.

В первые шесть месяцев после завершения боевых действий Wizz Air планирует возобновить работу своих баз в Киеве и Львове. Первоначальный план предусматривает обслуживание 60 маршрутов с годовой пропускной способностью около 5 миллионов пассажиров.

Отметим, что до начала полномасштабной войны Wizz Air занимала третье место на украинском рынке с долей 10,1%.

Напомним, ранее гендиректор Ryanair Майкл О'Лири рассказал, что его компания разрабатывает планы, позволяющие возобновить полеты в Украине в течение нескольких недель после завершения войны.

Аэропорт Борисполь также в течение месяца с момента открытия воздушного пространства в Украине готов восстановить полеты пассажирских самолетов.

Открытие неба Украины для авиаперелетов

Напомним, Украина сейчас ведет переговоры с европейскими авиационными авиакомпаниями по поводу восстановление авиасообщения, которое было приостановлено по всей стране после вторжения России в 2022 году.

Аэропорт во Львове, который имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3,000 пассажиров в час, рассматривают в первую очередь для возобновления авиасообщения.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что "открытие авиасообщения" – это победа украинского ПВО. Он рассказывал, что задавал этот вопрос партнерам и точно известно, что для этого нужно сделать, а именно усилить защиту украинского неба.

Недавно сообщалось, что Украина планирует возобновить авиасообщение из аэропортов "Борисполь" или "Львов". Ожидается привлечение пяти-шести авиакомпаний для рейсов из украинских аэропортов.

Авиационная служба Украины на 95% готова возобновить полеты, но главным фактором остается обеспечение безопасности пассажиров.

Как заявил премьер-министр Денис Шмигаль, сейчас невозможно восстановить авиасообщение в Украине даже частично. Это решение обусловлено постоянной угрозой ракетных ударов и атак беспилотников со стороны России.