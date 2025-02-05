Восстановление авиасообщения: у Зеленского рассказали, какой аэропорт должен заработать первым

В Офисе президента обещают сделать все возможное, чтобы возобновить авиасообщение в Украине, и считают, что в настоящее время аэропорт в Ужгороде самый безопасный, но финальное решение должны принять военные.

Об этом замглавы Офиса президента Виктор Микита заявил в интервью Forbes.

Первым в Украине полетит аэропорт с самыми безопасными условиями

Ранее президент Владимир Зеленский высказывался о желании запустить Борисполь, но в Офисе президента нет дискуссии о том, какой аэродром должен заработать первым.

"Полетит аэропорт, который расположен в безопасной зоне. Если Ужгород будет в безопасности, его откроют. Борисполь этой безопасности достичь труднее", — считает Микита.

Он подчеркнул, что будучи главой Закарпатской ОВО был заинтересован в запуске аэропортов Ужгорода и Львова, чтобы улучшить логистику региона.

"Сможем ли запустить Львовский – не знаю. Сможем ли запустить Ужгородский – будем делать все для этого", – заметил Микита.

Он добавил, что финальное решение о запуске любого аэропорта будут принимать украинские военные, поэтому назвать сроки запуска в Офисе президента не готовы.

В свою очередь, львовский аэропорт имени Даниила Галицкого ранее сообщал о изучение возможностей для открытия рейсов гражданской авиации при обеспечении высоких стандартов безопасности для пассажиров, самолетов и инфраструктуры.

В аэропорту уже разработали операционный документ для эвакуации пассажиров и проводят тренировку соответствующих процедур.

Почему Украине так важен аэропорт в Ужгороде

Именно аэропорт Ужгорода рассматривался как возможный для запуска при определенных условиях, учитывая, что он расположен в фактически едином регионе, который не подвергается угрозам российских обстрелов. Более того, он находится прямо на границе со Словакией, что позволяет самолетам сразу попадать в европейское воздушное пространство после взлета.

Да, еще в июле 2022 года в Закарпатском облсовете заявляли, что работают над тем, чтобы ужгородский аэропорт возобновил пассажирские авиаперевозки как можно быстрее.

Но в марте 2024 года Закарпатский областной совет принял решение о ликвидации коммунального предприятия "Международный аэропорт "Ужгород", хотя и тогда его не обнародовал.

Как рассказал в интервью "Эспрессо.Запад" экс-директор предприятия Олег Коцюба, другим решением имущество аэропорта было передано государственной структуре, не имеющей сертификата на обслуживание воздушных судов.

Позже Закарпатский облсовет подтвердил СМИ ликвидацию КП "Международный аэропорт "Ужгород", а обнародование решения там объяснили наличием в нем информации с ограниченным доступом.

Открытие неба Украины для авиаперелетов

Напомним, Украина сейчас ведет переговоры с европейскими авиационными авиакомпаниями по поводу восстановление авиасообщения, которое было приостановлено по всей стране после вторжения России в 2022 году.

Аэропорт во Львове, который имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3,000 пассажиров в час, рассматривают в первую очередь для возобновления авиасообщения.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что "открытие авиасообщения" – это победа украинского ПВО. Он рассказывал, что задавал этот вопрос партнерам и точно известно, что для этого нужно сделать, а именно усилить защиту украинского неба.

Недавно сообщалось, что Украина планирует возобновить авиасообщение из аэропортов "Борисполь" или "Львов". Ожидается привлечение пяти-шести авиакомпаний для рейсов из украинских аэропортов.

Авиационная служба Украины на 95% готова возобновить полеты, но главным фактором остается обеспечение безопасности пассажиров.

Как заявил премьер-министр Денис Шмигаль, сейчас невозможно восстановить авиасообщение в Украине даже частично. Это решение обусловлено постоянной угрозой ракетных ударов и атак беспилотников со стороны России.