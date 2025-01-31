SkyUp продает билеты за 5 евро на рейсы из Кишинева в Ниццу и Афины

Авиакомпания SkyUp объявила о старте продажи билетов на два новых европейских направления из Кишинева — в Ниццу (Франция) и Афины (Греция) по цене 5 евро.

Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.

Отмечается, что первые рейсы из Кишинева в Ниццу и Афины состоятся уже в мае 2025 года.

Как сообщают в авиакомпании, на новые направления действует акция — тариф на билеты стоимостью от 5 евро, доступный для бронирования на сайте SkyUp 31 января 2025 года.

Детали акции

В SkyUp уточняют, что витки по специальному предложению можно приобрести только 31 января 2025 года на рейсы, выполняемые до 25 октября 2025 года.

Цена 5 евро указана за тариф на билет в одну сторону, но дополнительно уплачиваются аэропортовые сборы.

Кроме того, количество мест по акционной цене ограничено и действует до окончания билетов по этому тарифу.

Также акция не предполагает использование промокодов, но можно воспользоваться бонусами на своем балансе.

График полетов:

Кишинев → Афины: 08:20 – 10:20 (Пн, Пт) Афины → Кишинев: 11:20 – 13:20 (Пн, Пт)

Рейсы на этом маршруте начинаются 19 мая 2025 года.

Кишинев → Ницца: 15:50 – 17:50 (Ср, Сб)

Ницца → Кишинев: 18:50 – 22:25 (Ср, Сб) Первые рейсы на этом маршруте начинаются 21 мая 2025 года.

Время вылета и прилета указано по местному времени каждого города.

Отметим, что в Кишиневе находится один из ближайших международных аэропортов до границы с Украиной, что делает его удобным пунктом для организации доступных маршрутов в Европу.

Ранее авиакомпания SkyUp объявила о запуске регулярных рейсов из Кишинева на другие популярные европейские направления, выполняемые с апреля 2025 года. Среди новых маршрутов SkyUp, на которые уже доступны билеты для бронирования, Париж (Франция), Лиссабон (Португалия), Барселона и Пальма-де-Майорка (Испания), Ларнака (Кипр), Салоники и Ираклион (Греция).