SkyUp объявила о запуске продажи билетов на регулярные рейсы из Кишинева

Авиакомпания SkyUp объявила о старте программы регулярных прямых рейсов из Кишинева в наиболее популярные европейские направления среди украинцев. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Маршруты и даты рейсов

В список маршрутов вошли Испания, Португалия, Франция, Греция и Кипр.

Первые рейсы стартуют в апреле 2025 года, а билеты на эти направления можно приобрести уже с 11 декабря 2024 года.

Почему компания выбрала Кишинев

В Украине идет война и украинское небо остается закрытым для гражданской авиации. Но потребность в путешествиях к родным, друзьям, для развития бизнеса, дипломатической деятельности, волонтерской работы или выполнения профессиональных обязанностей, в частности журналистов, продолжающих информировать мир о событиях в Украине, остается актуальной, подчеркивают в компании.

Учитывая эти потребности, был выбран аэропорт Кишинева как один из ближайших международных хабов к украинской границе.

"Продолжаем делать все возможное, чтобы украинская авиация была устойчивой, а украинцы могли удобнее путешествовать по своим делам", — отметил Дмитрий Сероухов, CEO SkyUp Airlines.

Расписание маршрутов

Маршруты SkyUp из Кишинева (дни вылета):

· Кишинев (RMO) — Париж (BVA), Франция (Пн, Пт).

· Кишинев (RMO) — Лиссабон (LIS), Португалия (Пт).

· Кишинев (RMO) — Барселона (BCN), Испания (Ср., с последующим увеличением до трех раз в неделю).

· Кишинев (RMO) — Аликанте (ALC), Испания (Пн, Пт).

· Кишинев (RMO) — Пальма-де-Майорка (PMI), Испания (Ср, Сб).

· Кишинев (RMO) — Ларнака (LCA), Кипр (Трижды в неделю).

· Кишинев (RMO) — Салоники (SKG), Греция (Вт).

· Кишинев (RMO) — Ираклион (HER), Греция (Пн, Ср, Сб, с последующим увеличением до четырех раз в неделю).

Напомним, что украинская авиакомпания SkyUp Airlines с января по октябрь 2024 года выполнила уже более 14,5 тыс. рейсов за пределами Украины. Это на 38% больше, чем в прошлом году, и составляет 90,2% от объема рейсов. в довоенном 2021 году.