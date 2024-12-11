SkyUp оголосила про запуск продажу квитків на регулярні рейси з Кишинева

Авіакомпанія SkyUp оголосила про старт програми регулярних прямих рейсів із Кишинева до найбільш популярних європейських напрямків серед українців. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Маршрути та дати рейсів

До переліку маршрутів увійшли Іспанія, Португалія, Франція, Греція та Кіпр.

Перші рейси стартують у квітні 2025 року, а квитки на ці напрямки можна придбати вже з 11 грудня 2024 року.

Чому компанія обрала Кишинів

В Україні триває війна і українське небо залишається закритим для цивільної авіації. Але потреба в подорожах до рідних, друзів, для розвитку бізнесу, дипломатичної діяльності, волонтерської роботи або виконання професійних обов'язків, зокрема журналістів, які продовжують інформувати світ про події в Україні, залишається актуальною, підкреслюють в компанії.

З огляду на ці потреби, було обрано аеропорт Кишинева як один із найближчих міжнародних хабів до українського кордону.

"Продовжуємо робити все можливе, щоб українська авіація була стійкою, а українці могли зручніше подорожувати у своїх справах", - зазначив Дмитро Сєроухов, CEO SkyUp Airlines.

Розклад маршрутів

Маршрути SkyUp з Кишинева (дні вильоту):

· Кишинів (RMO) — Париж (BVA), Франція (Пн, Пт).

· Кишинів (RMO) — Лісабон (LIS), Португалія (Пт).

· Кишинів (RMO) — Барселона (BCN), Іспанія (Ср, з подальшим збільшенням до трьох разів на тиждень).

· Кишинів (RMO) — Аліканте (ALC), Іспанія (Пн, Пт).

· Кишинів (RMO) — Пальма-де-Майорка (PMI), Іспанія (Ср, Сб).

· Кишинів (RMO) — Ларнака (LCA), Кіпр (Тричі на тиждень).

· Кишинів (RMO) — Салоніки (SKG), Греція (Вт).

· Кишинів (RMO) — Іракліон (HER), Греція (Пн, Ср, Сб, з подальшим збільшенням до чотирьох разів на тиждень).

Delo.ua повідомляло, що українська авіакомпанія SkyUp Airlines із січня до жовтня 2024 року виконала вже понад 14,5 тис. рейсів поза межами України. Це на 38% більше, ніж минулого року, і становить 90,2% від об'єму рейсів у довоєнному 2021 році.