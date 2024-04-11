SkyUp домовилася про виконання впродовж року рейсів для Wizz Air

Українська авіакомпанія SkyUp підписала договір з одним із найбільших лоукостерів Європи – угорським авіаперевізником Wizz Air. Контракт щодо мокрого лізингу укладено на період з 1 квітня 2024 року до 31 березня 2025 року. Про це інформує пресслужба SkyUp.

Договір передбачає залучення трьох літаків SkyUp на умовах АСМІ (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance). Це тип оренди літаків, за умови якого авіакомпанія надає замовнику повітряне судно разом з екіпажем та технічним обслуговуванням, за що отримує фіксовану плату. Водночас комерційні ризики за продаж квитків лягають на замовника рейсів.

“Розвиток перевезень на умовах ACMI-контрактів наразі є центральною складовою нашої стратегії розвитку. Підписання контракту з Wizz Air – важливий етап для нас, адже в нас уже є позитивний досвід співпраці з цим авіаперевізником. Це вкотре підтверджує, що SkyUp є надійним партнером для європейських лідерів авіаперевезень та здатен забезпечувати високий рівень безпеки й якості послуг”, — зазначив гендиректор SkyUp Дмитро Сероухов.

Два з літаків, наданих за мокрим лізингом, базуватимуться в Румунії, у міжнародному аеропорту Бухареста імені Анрі Коанди (OTP). Ще одне повітряне судно розміститься у Польщі, у Варшавському міжнародному аеропорту імені Фредеріка Шопена (WAW).

Своєю чергою, керівник центру управління операціями Wizz Air Мауро Пенеда відзначив високу якість послуг, що надає українська авіакомпанія.

“Ми раді оголосити про наше партнерство зі SkyUp. Їхнє прагнення до досконалості в роботі та відданість високим стандартам безпеки та професіоналізму ідеально узгоджуються з нашими цінностями, що вже було доведено під час нашої попередньої спільної роботи. Цього літа ми прагнемо досягти нових висот і, завдяки співпраці зі SkyUp, забезпечити нашим пасажирам винятковий рівень послуги”, – наголосив Пенеда.

Діяльність SkyUp після повномасштабного вторгнення РФ

Після того, як РФ повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого 2022 року, компанія SkyUp розпочала розвиток нового напрямку діяльності – виконання рейсів для інших авіакомпаній на умовах ACMI-контрактів. Лоукостер уже співпрацював з Tunisair, FlyOne, HiSky SRL, HiSky Europe SRL, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlines та FlyEgypt.

Окрім того, SkyUp облаштувалася на ринку ЄС і отримала дозволи на польоти в США, Канаді та країнах Азії. З минулого року компанія також присутня на ринку Євросоюзу: її мальтійська “дочка” у травні розпочала виконання рейсів.

Переорієнтування на закордонні ринки дозволило SkyUp отримати найбільшу виручку з усіх українських підприємств галузі як за результатами 2022 року - 2,76 мільярда гривень, так і за три квартали 2023-го - 3,23 мільярда.

Влітку 2023 року профільне видання ch-aviation включило SkyUp Airlines до переліку топ-20 найбільших постачальників послуг ACMI в європейському небі. 18 березня авіаперевізник успішно пройшов аудит та отримав реєстрацію у програмі Аудиту операційної безпеки IATA (IOSA).

Фото: ua.depositphotos.com