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Україна пропонує заборонити авіатранзит до Росії та Білорусі
Задля обмеження економічного потенціалу Україна пропонує запровадити нові санкції проти країни агресора РФ та Білорусі у вигляді заборони авіатранзиту.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу за підсумками двосторонньої зустрічі зі своєю литовською колегою Інгрідою Шимоніте, пише "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні ми хочемо запропонувати нову ініціативу, нові санкції - заборону авіатранзиту до Російської Федерації та Білорусі", -підкреслив очільник українського уряду.
Він пояснив, що така ініціатива покликана обмежити економічний потенціал агресора, а також посилити санкційний тиск на ворога.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Шмигаль також наголосив, що січнева домовленість країн Балтії про уніфіковане застосування санкцій робить їх більш ефективними та дієвими.
Раніше Шмигаль пропонував міжнародним партнерам після перемоги у війні з РФ запровадити додатковий спеціальний податок на російські газ, нафту та інші сировинні матеріали, аби покрити завдані Україні збитки.
Зауважимо, за підсумками двосторонньої зустрічі з литовською колегою, Шмигаль повідомив, що Литва придбає для України 3 тисячі литовських безпілотників, а також виділить 15 млн євро на програми реабілітації поранених українських військових.