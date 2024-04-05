Україна пропонує заборонити авіатранзит до Росії та Білорусі

Задля обмеження економічного потенціалу Україна пропонує запровадити нові санкції проти країни агресора РФ та Білорусі у вигляді заборони авіатранзиту.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу за підсумками двосторонньої зустрічі зі своєю литовською колегою Інгрідою Шимоніте, пише "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми хочемо запропонувати нову ініціативу, нові санкції - заборону авіатранзиту до Російської Федерації та Білорусі", -підкреслив очільник українського уряду.

Він пояснив, що така ініціатива покликана обмежити економічний потенціал агресора, а також посилити санкційний тиск на ворога.

Шмигаль також наголосив, що січнева домовленість країн Балтії про уніфіковане застосування санкцій робить їх більш ефективними та дієвими.

Раніше Шмигаль пропонував міжнародним партнерам після перемоги у війні з РФ запровадити додатковий спеціальний податок на російські газ, нафту та інші сировинні матеріали, аби покрити завдані Україні збитки.

Зауважимо, за підсумками двосторонньої зустрічі з литовською колегою, Шмигаль повідомив, що Литва придбає для України 3 тисячі литовських безпілотників, а також виділить 15 млн євро на програми реабілітації поранених українських військових.