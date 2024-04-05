Литва передасть Україні тисячі безпілотників і виділить кошти на реабілітацію військових

Литва придбає для України 3 тисячі литовських безпілотників, а також виділить 15 млн євро на програми реабілітації поранених українських військових.

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Про це повідомив прем’єр-міністер Денис Шмигаль після зустрічі з литовською колегою Інгрідою Шимоніте у Вільнюсі.

Окрім цього Литва приєдналася до чеської ініціативи по закупівлі артилерійських боєприпасів для ЗСУ і виділяє для цих цілей 35 млн євро.

Він додав, що Литва також активно долучається до процесу відновлення України, анонсуючи виділення додаткових 5 млн євро на підтримку освіти та 12 млн євро на допомогу ветеранам, реконструкцію шкіл і дитячих садочків, а також на створення укриттів.

"Високо цінуємо готовність Литви брати участь у реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського та її сприяння в європейській та євроатлантичній інтеграції України. Подякував Литві за чітку позицію стосовно блокування експорту до ЄС російської та білоруської агропродукції, а також за лідерство на санкційному треці", - написав Шмигаль.

Зазначимо, Литва намагається допомогти Україні у відновленні енергосистеми і готова передати устаткування, що дасть змогу відремонтувати енергетичні об'єкти, які Росія атакувала 22 та 29 березня.

Йдеться про великогабаритне устаткування для теплових електростанцій, що є надзвичайно важливим для української енергетики.

Додамо, під час зустрічі президента Литви Гітанаса Наусєди з президентом України Володимиром Зеленським було оголошено, що Литва схвалила надання Україні довгострокового пакету військової допомоги у розмірі €200 млн.

Крім того, в січні Литва відправила в Україну боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому - бронетранспортери М577.

Також Наусєда зазначив, що Литва тренуватиме українських солдатів та зміцнюватиме співпрацю в оборонній промисловості з Україною.