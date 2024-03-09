Литва виділить €5 млн на відновлення зруйнованих шкіл та дитсадків України

Під час візиту до Києва міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте оголосила про виділення €5 млн на підтримку реконструкції українських шкіл та дитячих садків.

Про це повідомляє видання LRT.

Зазначається, що зустріч Скайсте з міністром фінансів України Сергієм Марченком та головою Національного банку України Андрієм Пишним була присвячена відновленню України та інвестиціям Литви в цей процес.

Під час візиту міністр фінансів Литви оголосила про виділення €5 млн підтримки для відновлення та адаптації зруйнованих українських шкіл та дитячих садків та встановлення в них укриттів.

У ході візиту Скайсте відвідала відновлений коштом Литви дитячий садок в Ірпіні, обладнаний укриттям, що відповідає вимогам безпеки. Це лише один із багатьох проектів, які Литва реалізує власним коштом та за рахунок міжнародних донорів в Україні.

За словами литовської міністерки, Європейський союз повинен забезпечити військову та фінансову підтримку країні, яка бореться з російської жорстокістю.

"У міру того, як затримується допомога від США, швидке виділення коштів ЄС стає життєво важливим – перші €4,5 млрд мають надійти до України вже у березні", - зазначила Скайсте.

Вона також нагадала, що Литва долучається до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для українських військ.

Відновлення України

Попри те, що в Україні третій рік триває повномасштабна війна з РФ, йде активна робота над відбудовою країни, зокрема житлових будинків, лікарень та іншої зруйнованої інфраструктури. Загалом, вже вдалося відновити 33,7 тисяч будівель.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, до цих 33,7 тисяч входять 23 тисячі житлових будинків (як багатоповерхівок, так і приватних), майже 900 медичних закладів, понад 600 освітніх закладів, а також 9,2 тис об'єктів критичної інфраструктури.

Згідно з оцінкою Київської школи економіки, в Україні зруйновано 250 тисяч житлових будівель: 222 тисяч приватних будинків, понад 27 тисяч — багатоквартирних та 526 гуртожитків. Тобто, відновлення житлового сектору складає лише близько 9,2%.

Станом на січень 2024 року загальний обсяг збитків, завданих інфраструктурі України через воєнні дії, становить майже $155 млрд. У цю суму входять також збитки, які були завдані Україні через підрив Росією Каховської ГЕС 6 червня 2023 року.

Найбільш значні збитки відзначаються у житловому фонді, які становлять понад $58,9 млрд через руйнування більше ніж 250 тисяч будівель.

При цьому, станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість відбудови та відновлення України становить $486 млрд і це відновлення розтягнеться впродовж наступного десятиліття.