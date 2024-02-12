РФ вже завдала інфраструктурі України збитків на $155 млрд: що постраждало найбільше

Станом на січень 2024 року загальний обсяг збитків, завданих інфраструктурі України через воєнні дії, становить майже $155 млрд. У цю суму входять також збитки, які були завдані Україні через підрив Росією Каховської ГЕС 6 червня 2023 року.

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Про це йдеться у дослідженні Київської школи економіки (KSE Institute).

Згідно з даними аналітичного центру, загальний зріст збитків пов'язаний з пошкодженням та руйнуванням об'єктів інфраструктури, житлового фонду, промисловості, енергетики, освіти та охорони здоров'я.

Найбільш значні збитки відзначаються у житловому фонді, які становлять понад $58,9 млрд через руйнування більше ніж 250 тисяч будівель.

"З них — 222 тисяч приватних будинків, понад 27 тисяч — багатоквартирних та 526 гуртожитків. У порівнянні зі звітом на кінець 2023 року ця сума збільшилася на $4.8 млрд. Серед регіонів, де зафіксовано найбільше зруйнованих житлових будівель, — Донецька, Київська, Луганська, Харківська, Чернігівська та Херсонська", - йдеться в повідомленні.

Продовжують збільшуватися також втрати в промисловості, енергетиці (до $9 млрд), ЖКГ (до $4.5 млрд) та охороні здоров'я (до $3.1 млрд). Більше 160 тисяч одиниць сільгосптехніки, 16 тисяч одиниць комунального транспорту, та тисячі закладів освіти та культури пошкоджені чи зруйновані внаслідок війни.

"Завдані інфраструктурі збитки на початок 2024 року сягають $36.8 млрд, втрати промисловості та підприємства — вже на рівні $13.1 млрд. За останніми даними зруйновано або пошкоджено 78 малих, середніх та великих приватних підприємств, а також 348 держпідприємств", - йдеться у звіті KSE.

Додамо, що станом на 1 вересня 2023 року аналітики KSE оцінювали загальну суму прямих задокументованих збитків, завданих інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення Росії в 151,2 мільярда доларів. У порівнянні з червнем того ж року, сума прямих збитків зросла на понад 700 мільйонів доларів (тоді її оцінювали в 150,5 мільярда). На початок осені у загальному обсязі прямих збитків найбільшою часткою залишаються втрати житлового фонду — це 55,9 мільярда доларів.

РФ щодня завдає збитків довкіллю України на понад 100 млн євро

За попередніми даними, загальна оцінка завданої шкоди довкіллю внаслідок російського вторгнення становить близько 55,6 мільярдів євро без врахування збитків, завданих в результаті теракту на Каховській ГЕС. Ці збитки продовжують зростати, збільшуючись приблизно на 102 мільйони євро щодня.

Також війна завдала Причорноморського регіону екологічних збитків на 305 мільярдів гривень. В цю суму врахована лише завдана шкода в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Ситуація у Криму теж не найкраща, але наразі оцінити шкоду довкіллю в окупованому регіоні не можливо.

Зауважимо, заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко вважає, що на повний підрахунок прямих й опосередкованих збитків довкіллю, завданих російською агресією, знадобиться 20-30 років.

Варто додати, що Україна, через міжнародні суди, вимагатиме від РФ компенсації у розмірі 56 млрд євро за шкоду довкіллю.

"У цій жахливій, нічим не спровокованій і дуже жорстокій війні й далі гинуть наші люди, мирне населення та військові, а також страждає довкілля. Усі ці напади завдають величезної шкоди. Наприклад, після останньої атаки якість повітря в Києві значно погіршилася через високу концентрацію продуктів горіння, хімікатів і пилу", – сказав очільник ОП Андрій Єрмак.

Ексвіцепрем’єр-міністерка, колишня міністерка закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем зауважила, що положення Природоохоронного договору є частиною Формули миру президента Володимира Зеленського.