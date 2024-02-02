Для відбудови України використовуватимуть будівельні відходи від руйнувань

Україна планує використовувати для відбудови відходи від руйнувань, що є одним із принципів запровадження циркулярної економіки.

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Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

В Україні більше 450 тисяч тонн будівельних відходів від руйнувань

Зазначається, що за даними органів місцевого самоврядування, станом на кінець 2023 року, по всій країні утворилося більше 450 тисяч тонн будівельних відходів від руйнувань.

«Ми чітко розуміємо, що управління та переробка таких величезних масштабів потребуватиме значних фінансових, людських та технологічних ресурсів. Поки в Україні немає традиції глибокої переробки будівельних відходів, показник ресайклінгу становить 6% від загальної кількості. Але у баченні великої відбудови країни ці відходи ми розглядаємо як можливий майбутній ресурс для будівельної галузі» - зазначила заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська.

За її словами, вирішення цієї проблеми має відбуватися комплексно за наступними основними напрямками:

створення необхідної нормативної бази щодо технології сортування й переробки відходів та налагодження відповідних технологічних процесів;

розроблення каталогу будівельної продукції, виготовленої із застосуванням сировини на основі перероблених відходів;

подальша розробка стандартів щодо виготовлення такої будівельної продукції.

Переробка відходів потребує фінансових вкладень

Переробка відходів від руйнувань включає сортування, обробку, виробництво та транспортування. Все це потребує значних фінансових вкладень. Тому, з боку держави мають бути розроблені відповідні економічні моделі, а також встановлені цільові показники переробки відходів від руйнувань та норми щодо обовʼязкового використання певного відсотку вторинної сировини в проектах відновлення.

Як зауважують в Мінінфраструктурі, в перспективі такі цільові показники мають бути відображені і в стратегіях регіонального розвитку громад.

Наразі відомство за підтримки Уряду Японії та Японського агентства з міжнародного співробітництва JICA Ukraine Office вже реалізує пілотний проект з організації місця тимчасового зберігання та лінії переробки відходів від руйнувань у Київській області.

"У рамках цього проекту, в подальшому, буде розроблено план щодо поводження з відходами від руйнувань, в якому також враховуватимуться і аспекти виготовлення продукції з переробленого ресурсу", - підкреслюють у Мінінфраструктурі.

Зараз відомство вивчає існуючий міжнародний досвід та результати проведених наукових досліджень, до цього процесу залучено профільні технічні комітети стандартизації.

Зауважимо, завдані збитки внаслідок агресії РФ склали понад $151,2 млрд (дані KSE на 1.11.23). Лише на будівельні матеріали для відновлення країни доведеться витратити $63 млрд.

Об'єми поствоєнного відновлення українських міст і сіл, що постраждали внаслідок війни, робить цемент стратегічним продуктом України.Через масштаби відбудови деякі експерти вже прогнозують дефіцит ключового будматеріалу під час відбудови. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua