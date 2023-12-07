Понад 70% українців вважають, що відбудова країни триватиме більше десяти років - опитування

У листопаді 73% українців вважають, що процес відновлення країни займе значно більше 10 років. При цьому, у березні даний показник становив 63%, що свідчить про зростання песимістичних настроїв у населення.

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Такі дані соціологічного дослідження презентувала Transparency International Ukraine.

Схожі прогнози стосуються й відновлення економіки: 70% респондентів думають, що цей процес також займе більше 10 років. Таким чином, спостерігається загальне поглиблення переконань українців щодо тривалості відновлення різних аспектів життя країни.

В той же час, більша частина українців (92%) готова готова долучатися до суспільних процесів і допомагати у відновленні держави, а 39% з них долучаться, як тільки буде така можливість.

Інфографіка Transparency International Ukraine.

Важливо зазначити, що в питаннях відновлення та реконструкції, громадяни активно висловлюють прагнення до консультацій з владою. Це прагнення не змінилося за останні пів року, адже 92% восени та 93% весною наголошують на важливості взаємодії влади з громадськістю у процесах відбудови країни.

Основними причинами занепокоєння населення у питанні відбудови країни є корупція. Відсутності контролю та, як наслідок, розкрадання коштів лякає 79% респондентів. Корупційних схем побоюються 75%.

Третю та четверту сходинку у рейтингу найбільших проблем щодо відбудови займають великий масштаб руйнувань (65%) та загроза повторення бойових дій (63%).

Інфографіка Transparency International Ukraine.

Загалом 46% українців відзначають, що поточні процеси відбудови відповідають або навіть перевищують їхні очікування. Найбільш оптимістично налаштовані жителі Східного (52%) та Північного (50%) регіонів України. Проте, кияни виявляються критичнішими у своїй оцінці, де 51% мешканців столиці вважають, що їхні очікування частіше не виправдані. Тим часом, для 39% киян відбудова повністю виправдовує їхні очікування.

Кожен третій дорослий українець (31%) заявляє, що знає або бачив приклади вже відбудованого. З них 74% висловлюють задоволення результатами. Спостереження щодо відбудови найчастіше роблять мешканці столиці (59%), Північного (42%) та Східного (41%) регіонів. З іншого боку, мешканці Півдня (33%) та Центру (22%) менше обізнані про поточні процеси відбудови, найменше ж відомостей щодо цього мають мешканці Заходу (19%).

Нагадаємо, 40% українців підтримує вступ до НАТО без окупованих територій, а 53% вважає цю ідею неприйнятною.

Соціологічне дослідження на замовлення Transparency International Ukraine провела дослідницька агенція Info Sapiens за підтримки Проєкту USAID "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "ВзаємоДія". Опитування про потреби та очікування від майбутньої відбудови України проводилося серед населення та мерів.