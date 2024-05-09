​​"Укренерго" отримало 45 мільйонів євро гранту від Німеччини на відбудову енергомереж

9 травня НЕК "Укренерго" підписала грантову угоду з Німецьким банком розвитку KfW на суму 45 мільйонів євро для відновлення та захисту енергетичної інфраструктури України. Церемонія підписання відбулась під час зустрічі міністрів енергетики України та Німеччини.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, директорка KfW Вероніка Гарсіа дель Арко та глава представництва банку в Україні Лоренцо Гесснер поставили підписи під угодою про грант у 45 мільйонів євро.

За словами Кудрицького, ці кошти будуть спрямовані на будівництво нової високовольтної лінії. Окрім цього, це збільшить стабільність з'єднання з європейською енергосистемою.

Він додав, що частина грантових коштів підуть на закупівлю високовольтного обладнання та відновлення об'єктів у центральному регіоні після ракетних атак Росії.

Загалом за підтримки KfW з початку повномасштабного вторгнення РФ "Укренерго" залучило понад 177 мільйонів євро у вигляді кредитів та грантів для розбудови та ремонту енергомереж.

Допомога Україні від KfW

У лютому KfW заявив, що допоможе Україні реалізувати більш ніж 40 поточних проєктів на загальну суму понад €1,4 млрд.

На початку грудня 2023 року Мінреінтеграції та Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву уклали угоду з німецьким банком KfW про виділення додаткових €17 млн на пільгові житлові кредити для внутрішньо переміщених осіб.

Зазначені кошти планують використати для виділення близько 400 нових пільгових житлових кредитів у 2024 році.

Окрім цього, в кінці листопада, KfW оголосив про надання Україні гранту на €50 млн. Дані кошти буде витрачено на рефінансування програми "Доступні кредити 5-7-9%".

У 2023 році уряд Німеччини спрямував €50 млн на проєкт "Покращення житлових умов внутрішньо переміщених осіб на сході України". У межах проєкту передбачалося будівництво/реконструкцію 24 об’єктів (1670 квартир) у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Київській областях.

Нагадаємо, у кінці грудня стало відомо, що Україна отримає від KfW €24 млн на відновлення енергетичного сектору. А у жовтні KfW виділив грант для Національної енергетичної компанії "Укренерго" на суму €76 млн.