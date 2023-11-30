Україна отримає від Німеччини додаткові кошти на програму "Доступні кредити"

Кредитна установа Німеччини для відновлення (KfW) надасть Україні грант на 50 млн євро, які буде витрачено на рефінансування програми "Доступні кредити 5-7-9%".

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Про це 30 листопада повідомила пресслужба Міністерства фінансів України за результатами підписання відповідної угоди.

Зазначається, що кошти дозволять відшкодувати витрати на компенсацію процентної ставки за кредитами для малого і середнього бізнесу України.

"Минулого року KfW надав 150 млн євро для програми 5-7-9, а тепер ми з задоволенням розширюємо підтримку на додаткові 50 млн євро. Ці кошти є важливою складовою німецько-українського співробітництва задля розвитку, загальна сума якого лише у 2023 році склала більше ніж 600 млн. євро", – висловилася керівниця штабу Федерального міністерства економічного розвитку та співробітництва (BMZ) по Україні Ульріке Хопп-Нішанка.

5-7-9: умови програми

"Доступні кредити 5-7-9%" – це програма, запущена в лютому 2020 року й призначена для підтримки малих та середніх підприємств, які отримують до 50 млн грн прибутку на рік.

Ці кошти можна витратити на:

купівлю нових або вживаних засобів для підприємства;

модернізацію наявних засобів;

будівництво, реконструкцію чи ремонт у приміщеннях, де ведеться основна господарська діяльність (крім офісних приміщень);

поповнення обігових коштів до 25% від вартості інвестиційного проєкту та на схожі цілі.

Відсоткові ставки розподілено таким чином:

5% річних призначено для бізнесів, виручка яких становить до 25 млн грн, і які мають створити щонайменше два робочі місця протягом першого кварталу;

7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, без умови щодо робочих місць;

9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн гривень.

За даними Мінфіну станом на 13 листопада 2023, з початку дії програми було видано 75,6 тис. кредитів на загальну суму 249,4 млрд гривень.

Джерело фото: ua.depositphotos.com