Новий кредитор. Банк розвитку Ради Європи погодив першу позику для України

Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) ухвалив перший проєкт пільгового кредитного фінансування України. Ідеться про 100 млн євро. Про це повідомила пресслужба БРРЄ.

Кошти виділяють Міністерству охорони здоров’я України для відновлення інфраструктури охорони здоров’я, зруйнованої війною, та задоволення нагальних потреб у цій сфері.

"Наша перша позика для Міністерства охорони здоров’я зосереджена на відновленні та покращенні доступу до основних медичних послуг, у тому числі для психічного здоров’я, і є важливим кроком до стійкого відновлення для народу України", – сказав керівник БРРЄ Карло Монтічеллі.

Очікується, що заявдяки фінансуванню МОЗ зможе зміцнити сферу первинною медичної допомоги, підтримуючи мобільні бригади, які надають основні медичні послуги у віддалених і постраждалих від війни населених пунктах.

Проєкт також профінансує ремонт будівель лікарень і допоможе задовольнити нагальні потреби в галузі охорони здоров’я. У довгостроковій перспективі він підвищить стійкість цієї сфери.

Як зазначили в Міністерстві фінансів України, пільгове фінансування проєкту буде спрямовано на підтримку відновлення стабільної роботи системи охорони здоров'я. Зокрема, кошти допоможуть відновити та модернізувати мережу медичних закладів на деокупованих територіях України.

Ця програма є частиною проєкту Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (Heal Ukraine) обсягом на 500 млн доларів.

Приєднання України до Банку розвитку Ради Європи

Банк розвитку Ради Європи – це багатосторонній банк, місія якого – сприяти соціальній згуртованості в 43 країнах-членах по всій Європі.

БРРЄ інвестує в соціальні сектори, включаючи освіту, охорону здоров'я та доступне житло, приділяючи особливу увагу потребам вразливих верств населення.

Серед позичальників Банку – уряди, місцеві та регіональні органи влади, державні та приватні банки, неприбуткові організації тощо.

Україна подала заявку на членство в БРРЄ в червні 2022 року, а через рік потому набула членства.

У Міністерстві фінансів тоді називали це ще одним кроком на шляху подальшої повноцінної інтеграції України в Європейський Союз. Було передбачено, що ключові напрями співпраці фокусуватимуться на: