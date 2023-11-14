ЄС виділяє 110 млн євро на гуманітарну допомогу українцям

Євросоюз виділяє 110 млн євро гуманітарної допомоги, з яких 100 млн євро підуть на мешканців України, а 10 млн євро – на підтримку українських біженців та громад, які приймають їх у Молдові.

Про це повідомила Єврокомісія.

Зазначається, що дане фінансування допоможе гуманітарним партнерам ЄС надавати такі послуги, як грошова допомога, їжа, вода, притулок, медичне обслуговування, психосоціальна підтримка та захист українців.

У рамках підтримки Євросоюз також надасть ще 84 електрогенератори зі своїх стратегічних резервів rescEU на тлі наближення зими та ймовірних російських атак по енергетичній інфраструктурі України.

В Україну вже відправлено понад 5 тисяч електрогенераторів. Крім того, ЄС координує пожертви від приватного сектору для доставки в Україну енергетичного обладнання.

В Єврокомісії нагадали, що загалом з лютого 2022 року ЄС надав гуманітарну допомогу на 843 мільйони євро. Це включає 785 мільйонів євро для України та 58 мільйонів євро для біженців, які втекли до сусідньої Молдови.

З початку війни ЄС виділив на підтримку України близько 81 мільярда євро. Це включає фінансову, гуманітарну, надзвичайну бюджетну та військову підтримку, а також ресурси, надані для того, щоб допомогти державам-членам задовольнити потреби українців, які тікають від війни.

Допомога Україні від ЄС

Фінансування для України в розмірі 50 млрд євро, яке планує виділити ЄС, розраховане на 2024-2027 роки. Це рішення хочуть затвердити в рамках перегляду бюджету блоку.

Як зазначала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, така допомога має забезпечити передбачуване фінансування України на шляху до Європейського Союзу.

Однак у перерахунку на один рік ця підтримка менша, ніж 18 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС виділяв на 2023 рік.

Водночас у Євросоюзі є пропозиція про направлення у Європейський фонд миру (EPF) 20 мільярдів євро для підтримки, зокрема, і військових поставок Україні.

Рішення щодо перегляду бюджету ЄС очікується у грудні й вимагає одностайності серед союзників. Однак прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти надання допомоги Україні на 50 млрд євро.

Коментарі Орбана пролунали, коли Будапешт намагається отримати допомогу, передбачену для Угорщини в бюджеті ЄС, але заблоковану Європейською комісією через угорські проблеми з верховенством права.

А очільник уряду Словаччини Роберт Фіцо послався на корупцію, висловлюючи застереження щодо нової фінансової підтримки Києва.

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