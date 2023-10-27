Премʼєри Угорщини й Словаччини розкритикували збільшення допомоги Україні від ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти надання траншу допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Тим часом його словацький колега Роберт Фіцо послався на корупцію, висловлюючи застереження щодо нової фінансової підтримки Києва, пише Reuters.

Зазначається, що обидва політики виступили на зустрічі лідерів Європейського Союзу в Брюсселі 26 жовтня.

За словами Орбана, Угорщина не підтримає збільшення допомоги Україні, якщо не побачить "дуже обґрунтовану пропозицію".

Як зауважує агентство, коментарі Орбана пролунали, коли Будапешт намагається отримати допомогу, передбачену для Угорщини в бюджеті ЄС, але заблоковану Європейською комісією через угорські проблеми з верховенством права.

Своєю чергою Роберт Фіцо заявив, що Братислава більше не підтримуватиме Україну у військовій сфері.

"Ми зосередимося лише на гуманітарній допомозі", – написав він у мережі з Брюсселя.

Двоє дипломатів ЄС, поінформованих про закриті дискусії лідерів, розповіли, що Фіцо посилався на корупцію, застерігаючи від надання Києву нових ресурсів.

Інші країни Східної Європи не погодилися з цим, а президент Литви Гітанас Науседа сказав, що запропонованих 50 мільярдів євро для України недостатньо. Тим часом прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що, окрім підтримки України, спільні витрати країн ЄС мають зрости для покращення обороноздатності блоку.

Допомога Україні від ЄС

Європейський Союз планує виділити Україні до 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

Як зазначала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, це має забезпечити передбачуване фінансування України на шляху до Європейського Союзу.

Однак у перерахунку на один рік ця підтримка менша, ніж 18 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС виділяв на 2023 рік.

Водночас є пропозиція про перерахування у Європейський фонд миру (EPF) 20 мільярдів євро для підтримки, зокрема, і військових поставок Україні.

Рішення щодо перегляду бюджету ЄС на 2021-2027 роки очікується у грудні й вимагає одностайності серед союзників.