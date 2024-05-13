ЄС остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України

Рада Європейського Союзу остаточно ухвалила продовження для України "торговельного безвізу" - автономних торговельних заходів, що передбачають призупинення ввізних мит і квот на український експорт в ЄС.

Про це 13 травня написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це безмитна та безквотна торгівля ще на рік. Важлива підтримка для наших виробників, експорту та економіки. Продовжуємо інтеграцію до ЄС в прискореному темпі", - йдеться в його повідомленні.

Призупинення митних зборів і квот для українського експорту буде продовжено на ще один рік відповідно до сьогоднішнього рішення Ради ЄС та голосування в Європейському парламенті, яке відбулося 23 квітня.

Нагадаємо, 27 березня посли Європейського союзу погодили нові умови торгової угоди з Україною ("торговельного безвізу") ще на рік з єдиним уточненням щодо умов застосування захисних обмежень. Воно стосуватиметься певного переліку продуктів з України (мед, крупи, кукурудза, м'ясо птиці, яйця, цукор).

Ще раніше Єврокомісія запропонувала продовжити призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС ще на один рік з умовою, що вона посилить захист чутливої ​​сільськогосподарської продукції ЄС.

Зауважимо, пільговий режим торгівлі з ЄС діє із червня 2022 року та сприяє полегшенню важкої ситуації, в якій опинилися українські виробники та експортери внаслідок агресивної війни з боку Росії.

Україна може втратити мільярд євро через нові торговельні обмеження ЄС

Через обмеження для деяких видів сільгоспродукції український бюджет може втратити близько мільярда євро протягом року, заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, нова угода з ЄС відрізняється від тих умов лібералізації політики щодо експорту, які діяли протягом 2023 року.

"Запроваджується екстрене гальмування – певний перелік продуктів (мед, крупи, кукурудза, м'ясо птиці, яйця, цукор і ще низка продуктів), які будуть рахуватися за принципом загального експорту, який відбувався у 2022-23 роках, але також і було включено другу половину 2021 року... Будемо бачити суттєве обмеження порядку продуктів – зокрема, цукор – які у 2023-му році продемонстрували ефективну присутність і нарощування на території ЄС", - зауважив Марчук.

Він також зауважив, що разом із ухваленими нормами щодо України в контексті "екстреного гальмування" будуть ухвалені й мита – обкладатиметься митом продукція зернової лінії групи.

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