Україна може втратити мільярд євро через нові торговельні обмеження ЄС

Європейський Союз планує продовжити пільговий режим торгівлі з Україною, але з певними обмеженнями для деяких видів сільгоспродукції, через що український бюджет може втратити близько мільярда євро протягом року.

Про це в ефірі Українського радіо заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, нова угода з ЄС відрізняється від тих умов лібералізації політики щодо експорту, які діяли протягом 2023 року і мають закінчитися після 5 червня.

"Запроваджується екстрене гальмування – певний перелік продуктів (мед, крупи, кукурудза, м'ясо птиці, яйця, цукор і ще низка продуктів), які будуть рахуватися за принципом загального експорту, який відбувався у 2022-23 роках, але також і було включено другу половину 2021 року... Будемо бачити суттєве обмеження порядку продуктів – зокрема, цукор – які у 2023-му році продемонстрували ефективну присутність і нарощування на території ЄС", - зауважив Марчук.

Він підкреслив, що внаслідок нових умов торгівлі Україна може втратити близько 1 мільярда євро протягом року, які могли би бути спрямовані на підтримку обороноздатності країни.

"Європейці повинні розуміти, що те, що вони допомогли в 2022-му році – це була допомога, бо в Україні розпочалась війна, і зараз вона нікуди не зникла. Росія продовжує атакувати, Росія продовжує війну і обмеження дуже шкодитимуть підтримці нашої армії", - наголосив Марчук.

Він також підкреслив, що разом із ухваленими нормами щодо України в контексті "екстреного гальмування" будуть ухвалені й мита – обкладатиметься митом продукція зернової лінії групи.

"Тому, коли ми говорили європейцям, що ви зараз кажете, що є якесь засилля продукції, що ця продукція призводить до неконкурентності європейському фермеру з третіх країн світу, то дивно, чому ви звертаєте увагу в першу чергу на Україну, але жодним чином не звертаєте увагу на російські продукти, - сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

Він сподівається, що незабаром буде знято напруження серед аграріїв Польщі, які весь час порушують питання напливу українського збіжжя.

Але питання транзиту товарів залишається одним із найскладніших у перемовинах між Україною та Польщею, зокрема, на рівні профільних міністрів.

Водночас Марчук зауважив, що питання щодо блокування на митних пунктах із Польщею буде предметом перемовин наступної зустрічі, яка відбудеться, як очікується, в середині квітня.

Нагадаємо, 27 березня посли Європейського союзу погодили нові умови торгової угоди з Україною ("торговельного безвізу") ще на рік з єдиним уточненням щодо умов застосування захисних обмежень. Воно стосуватиметься певного переліку продуктів з України (мед, крупи, кукурудза, м'ясо птиці, яйця, цукор).

Тепер Європарламент і Європейська рада повинні остаточно затвердити цю угоду. Положення мають бути опубліковані в Офіційному віснику ЄС перед набуттям чинності.

Нагадаємо, пільговий режим торгівлі з ЄС діє із червня 2022 року та сприяє полегшенню важкої ситуації, в якій опинилися українські виробники та експортери внаслідок агресивної війни з боку Росії.

"Український агросектор став об’єктом міфів без економічного підґрунтя"

Україна розраховує на продовження дії безмитного та безквотного режиму торгівлі з ЄС та на розуміння та підтримку ЄС у ситуації, що склалась з нашим експортом, наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

"Якщо проаналізувати цифри станом на сьогодні, виходить що ми обговорюємо проблеми, масштаб яких насправді набагато менший. На жаль, український аграрний сектор став об’єктом негативних міфів, які насправді не мають економічного підґрунтя, а в основному стали продуктом політичної кон’юнктури", - підкреслив Сольський.

Він зазначив, що український експорт зернових до ЄС повернувся на рівень до 2022 року. Майже рік Україна не поставляє у сусідні країни пшеницю, соняшник, кукурудзу і ріпак, абсолютну більшість агроекспорту вивозить морем.

За словами міністра, негативного впливу експорт української агропродукції на ринки ЄС немає, а подекуди виконує свою роль для стабілізації балансу цін.

Зокрема, частка українського м’яса птиці та яєць у загальному споживанні ЄС становить менше 2% та 1% відповідно. Ціна на цукор в ЄС і досі є значно вищою, ніж була до повномасштабного вторгнення. Якщо забрати з ринку український цукор, ціна в ЄС ще зросте.

Міністр агрополітики підкреслив, що Україна прагне вільної торгівлі з ЄС на конкурентних ринкових засадах.

"Будь-які обмеження лише послаблюють Україну економічно та прямо віддаляють основну мету – нашу з вами спільну перемогу над Росією у цій війні", - наголосив Микола Сольський.

Франція та Польща пропонують обмежити ввезення українських продуктів в ЄС

Франція підтримала заклики Польщі щодо обмеження експорту сільськогосподарських продуктів з України до Європейського союзу.

Такі заходи можуть обернутися для України втратою 1,2 мільярда євро доходів від торгівлі, писало видання Politico.

Позиція Франції та Польщі покликана заспокоїти фермерів, які протягом останніх місяців неодноразово проводили акції протесту, зокрема виступаючи проти постачання дешевого продовольства з України.

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