Скандал на переговорах України та Польщі: учасники розповіли про неадекватну поведінку польського заступника міністра (ФОТО)

Переговори у Варшаві щодо розблокування українсько-польських кордонів та експорту сільськогосподарської продукції між Україною та Польшею тривали понад 5 годин та були непростими, але заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчик своєю неадекватною поведінкою завів перемовини в глухий кут.

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Про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської аграрної ради.

Зазначається, що у зустрічі брали участь представники аграрних асоціацій двох країн.

Сторони обговорили ситуацію на україно-польському кордоні та умови продовження спільної торгівлі сільськогосподарською продукцією.

За словами очільника ВАР Андрія Дикуна, переговори тривали майже 5 годин та були непростими.

Фото: ВАР

Про що домовилися українські та польські аграрні асоціації

Марія Дідух, координатор групи з впровадження програм підтримки сільського господарства, повідомила, що під час зустрічі українські та польські асоціації вперше обговорили наболілі питання фермерів.

Українська сторона пояснила, що зернові останніми місяцями спрямовуються в порти, а не транзитом через Польщу, і не впливають на ціни для польських фермерів.

«Питання щодо транзиту сільгосппродукції, а отже й блокади, залишається невирішеним. Експорт цукру представники профільних асоціацій та міністерств двох країн обговорять наступного тижня. А 5-6 квітня на тристоронній робочій групі Україна - Литва - Польща у Вільнюсі вирішуватимуть питання щодо експорту малини. Щодо експорту українського меду сторони не побачили проблем», - розповів Андрій Дикун.

Транзит українського зерна

Україна та Польща не змогли домовитися про транзит українського зерна через польську територію, повідомив міністр аграрної політики України Микола Сольський.

Він уточнив, що зустрічі відносно транзиту продовжаться.

Питання транзиту українського зерна через Польщу стало наріжним каменем конфлікту з місцевими фермерами. Вони вважають, що Україна у такий спосіб все одно продає зерно на території Польщі.

При цьому міністр налаштований оптимістично.

"Зараз ми набагато ближче до розблокування кордону, ніж були вчора", — заявив Сольський.

Неадекватна поведінка польського заступника міністра

Як повідомляють у ВАР, незважаючи на конструктивні зусилля учасників перемовин, не всі присутні сприяли вирішенню складної ситуації. Зокрема, домовленості щодо розблокування кордону не були досягнуті через дії заступника міністра сільського господарства Польщі Міхала Колодзейчака. Його поведінка викликала серйозне занепокоєння серед учасників зустрічі.

"Незрозуміла і неадекватна поведінка, нервова реакція протягом всього переговорного процесу, крик на учасників зустрічі та постійне потирання носу. Таке ставлення до присутніх викликало сумнів у бажанні людини вирішити болючі для обох країн питання. Його агресія, деструктивний підхід та постійні спроби зашкодити домовленостям під час міністерських зустрічей можуть негативно відобразитися на подальшій співпраці двох країн", - зауважив Андрій Дикун.

Як зауважила Марія Дідух, заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчик "завів перемовини в глухий кут", і опублікувала фото, де польський чиновник під час переговорів спить.

Фото: ВАР

"Фото свідчить про те, що він дуже хотів знайти порозуміння і навіть намагався порадитись з кимось вище", - пише із іронією Дідух.

Нагадаємо, 28 березня українська делегація прибула на переговори до Варшави.

Як заявив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, Україна і Польща близькі до рішення щодо зернового питання. Однак воно може всіх не влаштовувати.