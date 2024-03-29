Скандал на переговорах Украины и Польши: участники рассказали о неадекватном поведении польского замминистра (ФОТО)

Переговоры в Варшаве по разблокированию украинско-польских границ и экспорту сельскохозяйственной продукции между Украиной и Польшей длились более 5 часов и были непростыми, но заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчик своим неадекватным поведением завел переговоры в тупик.

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Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинской аграрной рады.

Отмечается, что во встрече приняли участие представители аграрных ассоциаций двух стран.

Стороны обсудили ситуацию на украинско-польской границе и условия продления совместной торговли сельскохозяйственной продукцией.

По словам главы ВАР Андрея Дикуна, переговоры продолжались почти 5 часов и были непростыми.

Фото: ВАР

О чем договорились украинские и польские аграрные ассоциации

Мария Дидух, координатор группы по внедрению программ поддержки сельского хозяйства, сообщила, что во время встречи украинские и польские ассоциации впервые обсудили наболевшие вопросы фермеров.

Украинская сторона пояснила, что зерновые в последние месяцы направляются в порты, а не транзитом через Польшу, и не влияют на цены для польских фермеров.

«Вопрос по транзиту сельхозпродукции, а значит и блокады, остается нерешенным. Экспорт сахара представители профильных ассоциаций и министерств двух стран обсудят на следующей неделе. А 5-6 апреля на трехсторонней рабочей группе Украина – Литва – Польша в Вильнюсе будут решать вопросы экспорта малины. Об экспорте украинского меда стороны не увидели проблем», - рассказал Андрей Дикун.

Транзит украинского зерна

Украина и Польша не смогли договориться о транзите украинского зерна через польскую территорию, сообщил министр аграрной политики Украины Николай Сольский.

Он уточнил, что встречи по транзиту продолжатся.

Вопрос транзита украинского зерна через Польшу стал краеугольным камнем конфликта с местными фермерами. Они считают, что Украина таким образом все равно продает зерно на территории Польши.

При этом министр настроен оптимистично.

"Сейчас мы гораздо ближе к разблокированию границы, чем были вчера", - заявил Сольский.

Неадекватное поведение польского замминистра

Как сообщают в ВАР, несмотря на конструктивные усилия участников переговоров, не все присутствовавшие способствовали разрешению сложной ситуации. В частности, договоренности о разблокировании границы не были достигнуты из-за действий заместителя министра сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака. Его поведение вызвало серьезную обеспокоенность среди участников встречи.

"Непонятное и неадекватное поведение, нервная реакция на протяжении всего переговорного процесса, крик участников встречи и постоянное потирание носа. Такое отношение к присутствующим вызвало сомнение в желании человека решить болезненные для обеих стран вопросы. Его агрессия, деструктивный подход и постоянные попытки навредить договоренностям во время министерских встреч могут негативно отразиться на дальнейшем сотрудничестве двух стран", - заметил Андрей Дикун.

Как отметила Мария Дидух, заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчик "завел переговоры в тупик", и опубликовала фото, где польский чиновник во время переговоров спит.

Фото: ВАР

"Фото свидетельствует о том, что он очень хотел найти понимание и даже пытался посоветоваться с кем-то выше", - пишет с иронией Дидух.

Напомним, 28 марта украинская делегация прибыла на переговоры в Варшаву.

Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, Украина и Польша близки к решению по зерновому вопросу. Однако оно может всех не устраивать.