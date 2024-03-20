Польские власти договорились с протестующими и запретят транзит определенной украинской агропродукции

Польским властям не удалось достичь полного соглашения с протестующими польскими фермерами после многочасовых переговоров. Вместо этого стороны подписали договоренности о субсидиях на тонну зерна и временного закрытия польско-украинской границы для транзита определенных видов сельскохозяйственной продукции.

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Об этом пишет польское радио.

Документ был подписан представителями протестующих фермеров, министром сельского хозяйства Чеславом Секерским и замминистра Михалом Колодзейчаком. Соглашение предусматривает продление действующего с сентября 2022 года запрета на импорт сельхозпродукции из Украины, в частности, пшеницы, кукурузы, пшеничной муки, рапса и подсолнечника.

Таким образом, польское правительство пошло на уступки фермерам, но не смогло полностью решить все их требования, достигнув лишь временного компромисса по субсидиям и продлению ограничений на импорт из Украины.

Согласно сообщению, кроме того, министр сельского хозяйства должен обратиться в Совет министров с просьбой приостановить транзит этих продуктов через территорию Польши с 1 апреля этого года.

В подписанном документе обе стороны также считают необходимым разработать детальные правила торговли агропродовольственными товарами между Польшей и Украиной, но также отмечают, что сложная ситуация в сельском хозяйстве является результатом агрессии России против Киева.

Польша хочет установить двусторонние правила перемещения товаров из Украины

Еврокомиссия дала согласие на двустороннее согласование Польшей и Украиной правил, связанных с перемещением товаров, в частности, сельскохозяйственной продукции.

Однако министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Чеслав Секерский даже не планирует договариваться с фермерами об остановке протестов и блокировании границы.

Я обращаюсь к фермерам, чтобы они показали обществу свою проблему – блокировкой этого не добьешься. Пока политики не вмешиваются в протесты, они были мирными и содержательными. Помните, что фермеры протестуют не только от своего имени, но и от нашего имени – потребителей", - подчеркнул он.

По информации " Укринформа ", премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время совместного брифинга с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом заявил, что Украина готова к дальнейшим шагам, скоординированным с соседними государствами членами ЕС и с Европейской комиссией, которые помогут урегулировать ситуацию на границе.

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка сообщил, что и украинское, и польское правительство ставит перед собой цель – разблокирование границы. Он отметил, что блокада границы вредит именно Польше больше, чем Украине.