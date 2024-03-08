Польша хочет установить двусторонние правила перемещения товаров из Украины

Еврокомиссия дала согласие на двустороннее согласование Польшей и Украиной правил, связанных с перемещением товаров, в частности, сельскохозяйственной продукции. Уже 11 марта должна состояться двусторонняя встреча между представителями Украины и Польши, чтобы решить данный вопрос.

Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и сельского развития.

"Мы хотим добиться двустороннего согласования правил, связанных с перемещением товаров, в частности, сельскохозяйственной продукции. У нас есть определенное согласие на это со стороны Еврокомиссии", - рассказал министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Чеслав Секерский

💬Minister @CzSiekierski podczas konferencji prasowej na targach #AGROTECH w @TargiKielce: W poniedziałek dojdzie do spotkania ze stroną ukraińską 🇵🇱🤝🇺🇦, w którym będzie uczestniczył także minister rozwoju i technologii @Hetman_K. Chcemy doprowadzić do dwustronnego,… — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) March 8, 2024

Такое желание встретиться с украинской стороной довольно странно, учитывая, что 23 февраля представители польского правительства проигнорировали встречу с украинскими коллегами. Тогда премьер-министр Шмигаль сообщил, что встреча на границе не состоялась, поскольку представители польского правительства на нее не явились.

Секерский отметил, что встреча с украинской стороной, где будут обсуждать этот вопрос, состоится в понедельник, в ней также примет участие министр развития и технологий Польши Криштоф Гетьман.

В то же время министр даже не планирует договариваться с фермерами об остановке протестов и блокировании границы.

Я обращаюсь к фермерам, чтобы они показали обществу свою проблему – блокировкой этого не добьешься. Пока политики не вмешиваются в протесты, они были мирными и содержательными. Помните, что фермеры протестуют не только от своего имени, но и от нашего имени – потребителей", - подчеркнул он.

По информации "Укринформа", премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время совместного брифинга с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом заявил, что Украина готова к дальнейшим шагам, скоординированным с соседними государствами членами ЕС и с Европейской комиссией, которые помогут урегулировать ситуацию на границе.

"Украина готова к дальнейшим шагам, скоординированным с соседними государствами членами ЕС и Европейской комиссией, которые обеспечат деблокирование границы, возобновление экспорта и транзита украинской продукции", - подчеркнул Шмигаль.

Польша просит Еврокомиссию заблокировать импорт агропродукции из РФ

Напомним, торговый представитель Тарас Качка рассказал, что Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы разрядить яростный спор с Польшей, но вместо этого призывает блок запретить импорт российского зерна.

8 марта Сейм Республики Польша принял резолюцию о введении санкций в связи с импортом российских и белорусских продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз, а нижняя палата парламента страны призывает Еврокомиссию запретить импорт российской и белорусской продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Евросоюз.

Напомним, в январе 2024 года страны Балтии предложили запретить импорт русского и белорусского зерна в ЕС. При этом, литовское издание Delfi написало, что через Литву транзитом перевозится мало российского зерна, большая его часть идет именно через Латвию, а топим попадает и в Литву.