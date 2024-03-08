Польща хоче встановити двосторонні правила переміщення товарів з України

Єврокомісія дала згоду на двостороннє узгодження Польщею та Україною правил, пов'язаних із переміщенням товарів, зокрема сільськогосподарської продукції. Уже 11 березня має відбутися двостороння зустріч між представники України та Польщі, щоб вирішити дане питання.

Про це повідомляє Міністерство сільського господарства та сільського розвитку.

"Ми хочемо домогтися двостороннього узгодження правил, пов'язаних із переміщенням товарів, зокрема сільськогосподарської продукції. У нас є певна згода на це з боку Єврокомісії", - розповів міністр сільського господарства та розвитку сільських територій Чеслав Секерський

💬Minister @CzSiekierski podczas konferencji prasowej na targach #AGROTECH w @TargiKielce: W poniedziałek dojdzie do spotkania ze stroną ukraińską 🇵🇱🤝🇺🇦, w którym będzie uczestniczył także minister rozwoju i technologii @Hetman_K. Chcemy doprowadzić do dwustronnego,… — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) March 8, 2024

Таке бажання зустрітися з українською стороною є досить дивним, враховуючи, що 23 лютого представники польського уряду проігнорували зустріч з українськими колегами. Тоді прем'єр-міністр Шмигаль повідомив, що зустріч на кордоні не відбулася, оскільки представники польського уряду на неї не з'явилися.

Секерський зазначив, що зустріч з українською стороною, де обговорюватимуть це питання, відбудеться в понеділок, у ній також візьме участь міністр розвитку і технологій Польщі Криштоф Гетьман.

В той же час, міністр навіть не планує домовлятися з фермерами про зупинку протестів і блокування кордону.

"Я звертаюся до фермерів, щоб вони показали суспільству свою проблему – блокуванням цього не досягнеш. Поки політики не втручаються в протести, вони були мирними та змістовними. Пам’ятаймо, що фермери протестують не лише від свого імені, а й від нашого імені – споживачів", - наголосив він.

За інформацією "Укрінформу", прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом заявив, що Україна готова до подальших кроків, скоординованих з сусідніми державами членами ЄС та з Європейською комісією, які допоможуть врегулювати ситуацію на кордоні.

"Україна готова до подальших кроків, скоординованих з сусідніми державами членами ЄС та з Європейською комісією, які забезпечать деблокування кордону, відновлення експорту та транзиту української продукції", - наголосив Шмигаль.

Польща просить Єврокомісію заблокувати імпорт агропродукції з РФ

Нагадаємо, торговий представник Тарас Качка розповів, що Україна готова прийняти обмеження на торгівлю з ЄС, щоб розрядити запеклу суперечку з Польщею, але натомість закликає блок заборонити імпорт російського зерна.

8 березня Сейм Республіки Польща прийняв резолюцію про введення санкцій у зв'язку з імпортом російських і білоруських продовольства і сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу, а нижня палата парламенту країни закликає Єврокомісію заборонити імпорт російського та білоруського продовольства та сільськогосподарської продукції до Євросоюзу.

Нагадаємо, у січні 2024 року країни Балтії запропонували заборонити імпорт російського і білоруського зерна в ЄС. При цьому, литовське видання Delfi написало, що через Литву транзитом перевозиться мало російського зерна, більша його частина йде саме через Латвію, а топім потрапляє і до Литви.