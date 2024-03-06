Україна готова прийняти обмеження на торгівлю ЄС, але є певні умови

Україна готова прийняти обмеження на торгівлю з ЄС, щоб розрядити запеклу суперечку з Польщею, але також закликає блок заборонити імпорт російського зерна.

Про це заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка розповів Financial Times.

За його словами, Київ виступає за нові обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, але Євросоюз також має заборонити до країн блоку експорт російської сільськогосподарської продукції, яка все ще надходить до ЄС через Білорусь і країни Балтії.

"Можливо, на такий перехідний період… Керований підхід до торгових потоків між Україною та ЄС – це те, що нам усім потрібно. Що стосується пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а Росія", – сказав Качка.

Також нещодавно Київ погодився перенаправити експорт кукурудзи до Італії та Іспанії через Чорне море, а не автомобільним транспортом через сусідні країни, щоб зменшити напруженість.

"Нам потрібно знайти рішення, яке ефективно захистить польський і європейський ринки від нерівної конкуренції", – сказав прем’єр-міністр Дональд Туск, але погодився з Качкою про необхідність заборони імпорту сільгосппродукції з Росії та Білорусі

Туск сказав, що обмеження на рівні всього блоку будуть ефективнішими після того, як нещодавно Латвія ввела заборону на російський імпорт по всій країні.

Проте, видання пише, що заборони на рівні ЄС було б важко досягти, оскільки кілька держав-членів виступають проти такого кроку через побоювання, що це дестабілізує глобальні ринки та посилить економічні та соціальні кризи в країнах, що розвиваються. З 2022 по 2023 рік російський експорт зерна до ЄС зріс більш ніж на 50% до 1,5 млн тонн.

ЄС хоче посилити умови "транспортного безвізу" з Україною

5 березня Європейська комісія запропонувала внести жорсткіші оновлення в угоду про автомобільні перевезення з Україною, при цьому не змінювати основні цілі та обсяги перевезень.

Ці пропозиції, вже надіслані до Ради ЄС, виникли на тлі необхідності адаптації до викликів, спричинених російською агресією проти України. Початкові угоди були підписані в червні 2022 року, а потім продовжені до кінця червня 2024 року.

Серед нових умов і обмежень, є й таке, у якому йдеться про те, що у випадку, якщо на національному ринку автомобільних перевезень у певній географічній зоні спостерігаються серйозні порушення, угода може бути призупинена в цій географічній зоні.

Раніше Міністерство сільського господарства Польщі повідомило, що заборона на імпорт української агропродукції діятиме до розробки відповідних захисних механізмів на рівні Європейської Комісії.

Україна може заборонити імпорт агропродукції з Польщі через блокування кордону

Українська влада розглядає варіанти заборони імпорту агропродукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону. Про це в коментарі Forbes розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

“Ми за конструктив, але, звичайно, будемо готові реагувати”, – сказав Сольський.

За його словами, рішення може бути ухвалене протягом двох тижнів. “Подивимося, що відбуватиметься”, – додав він.

Керівництво України поки не вирішило, які саме обмежувальні заходи може запровадити. Може йтися про обмеження або повну заборону ввезення в Україну польських молочних продуктів і фруктів, уточнив співрозмовник Forbes в уряді.

“Будемо вести активні переговори з польською стороною, і виходячи з їхньої результативності, прийматимемо рішення”, – додав Сольський.