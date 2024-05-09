На Закарпатті побудують п’ять сміттєпереробних заводів

На Закарпатті до кінця 2027 року планують побудувати п’ять сміттєпереробних заводів, які сукупно створять понад 600 робочих місць.

Відповідний меморандум про співпрацю підписали 8 травня міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець та голова Закарпатської ОДА Віктор Микита, повідомляє пресслужба Міндовкілля.

Закарпаття стає на шлях створення сучасної сміттєобробної інфраструктури

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення РФ, Закарпаття стало прихистком для багатьох українців, які змушені були покинути свої домівки. Із збільшенням кількості населення, звичайно, зросла і кількість продукованих побутових відходів.

“Якщо раніше для регіону достатньо було б створити потужності для обробки 300 тис. тонн відходів на рік, то зараз йдеться вже про понад 500 тис. тонн", - зауважив Стрілець.

За його словами, вирішити цю проблему мають п'ять нових сміттєпереробних заводів, які планують збудувати у Ужгородському, Мукачівському, Хустському, Тячівсько-Рахівському та Берегівському районах.

Це нові сортувальні та переробні підприємства, які сукупно створять понад 600 нових робочих місць.

Повідомляється, що інвестиційна вартість проекту становить понад 152 млн євро.

"Фактично будівництво одного заводу коштуватиме стільки ж, скільки і створення одного полігону. Однак наша мета досягти європейських стандартів управління відходами, а отже зменшити відсоток захоронення та натомість нарощувати обсяги переробки відходів", - підкреслив Стрілець.

Він додав, що наразі тривають перемовини з потенційними інвесторами щодо створення нової сміттєобробної інфраструктури в регіоні. Власне старт проектування заводів на Закарпатті запланований на кінець червня - початок липня. Запрацювати ж заводи орієнтовно можуть вже наприкінці 2027 року.

Як наголосив Микита, проблема переробки сміття не мала вирішення десятиліттями.

"Можу впевнено сказати, що ми знайшли шлях розвʼязання цієї проблеми і будемо разом реалізовувати проєкти, котрі зроблять Закарпаття по-справжньому екологічно чистим.Україна вже сьогодні змінює свої підходи до управління відходами та впроваджує європейські технології. І це важлива частина нашого руху до ЄС та важлива складова нашої відбудови", - зазначив Микита.

Україна планує реалізацію понад 200 проєктів з переробки відходів вартістю €4 млрд

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України обрало понад 200 ініціатив з переробки відходів різного типу по всій країні. За попередніми підрахунками, втілення цих проектів вимагатиме інвестицій на суму приблизно 4 мільярди євро.

Міністерством було проведено аналіз проблематики утилізації відходів у кожному регіоні. Вже розроблено декілька пріоритетних ініціатив, зокрема на Київщині, де передбачено створення двох заводів, які обслуговуватимуть понад 1,5 мільйона жителів і перероблятимуть 470 тисяч тонн відходів на рік.

На Івано-Франківщині планується реалізація проекту, що включає п'ять заводів із переробки 450 тисяч тонн відходів щорічно. На Полтавщині заплановано будівництво 4 заводів, а на Одещині - 7, що дозволять розв'язати проблеми з відходами для 2,3 мільйонів мешканців.