Україна планує реалізацію понад 200 проєктів з переробки відходів вартістю €4 млрд

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України обрало понад 200 ініціатив з переробки відходів різного типу по всій країні. За попередніми підрахунками, втілення цих проектів вимагатиме інвестицій на суму приблизно 4 мільярди євро.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.

За його словами, було проведено грунтовний аналіз проблематики утилізації відходів у кожному регіоні. Вже розроблено декілька пріоритетних ініціатив, зокрема на Київщині, де передбачено створення двох заводів, які обслуговуватимуть понад 1,5 мільйона жителів і перероблятимуть 470 тисяч тонн відходів на рік.

На Івано-Франківщині планується реалізація проекту, що включає п'ять заводів із переробки 450 тисяч тонн відходів щорічно.

Для втілення цих проєктів Міндовкілля почало переговори з потенційними інвесторами, а результати очікуються найближчим часом.

Стрілець додав, що на Полтавщині заплановано будівництво чотирьох заводів, а на Одещині - сіми, що дозволять розв'язати проблеми з відходами для 2,3 мільйонів мешканців. Також на черзі проекти в Закарпатті, Сумській та Харківській областях.

“Упевнений: реалізація 2-3 пілотних проєктів з будівництва сміттєпереробної інфраструктури – і нам вже не треба буде шукати інвесторів, вони самі висловлюватимуть зацікавленість працювати в Україні. На законодавчому рівні ми вже маємо для цього всі умови, у практичній площині ми створюємо їх разом – з відповідальним громадами та європейськими експертами”, - запевнив міністр.

Сміттєобробні заводи мають з'явитися в Україні до 2034 року

Як розповідав Стрілець раніше, в Україні планується будівництво нових сміттєобробних заводів в декількох регіонах і вони повинні запрацювати до 2034 року.

Вже підписані відповідні меморандуми щодо розвитку інфраструктури управління відходами з владою областей, де будуть розташовані ці підприємства.

Кожне сміттєпереробне підприємство буде розраховане на переробку 400-500 тис. тонн відходів на рік, та повинне буде забезпечити утилізацію 100% новоутворених твердих побутових відходів на території, яку він обслуговуватиме.

Проте, станом на 15 січня через дії Кабміну в Україні жодне сміттєпереробне підприємство не мало ліцензії на здійснення операцій у сфері управління небезпечними відходами.

За даними проєкту Ареna-2, у 2022 році в Україні утворилось близько 498 тисяч тон небезпечних відходів, що складає орієнтовно 12,2 кг на кожного українця.

Бізнес-спільнота заявляла, що на ринку склалася критична ситуація, та закликала уряд терміново вжити заходів для відновлення діяльності підприємствам галузі.

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