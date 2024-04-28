Apple відновила переговори з OpenAI, щоб інтегрувати ChatGPT в оновлення iOS 18

Корпорація Apple Inc. відновила обговорення з OpenAI щодо використання його технології штучного інтелекту ChatGPT для забезпечення деяких нових функцій, які з’являться в новій операційній системі iPhone iOS 18 пізніше цього року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Дві компанії відновили обговорювати умови можливої ​​угоди і те, які функції OpenAI будуть інтегровані в iOS 18 від Apple. Раніше цього року Apple домовилася з OpenAI про угоду, хоча з тих пір робота між двома сторонами була мінімальною.

Видання пише, що Apple також продовжує переговори з Google Alphabet щодо ліцензування та отримання доступу на своїх пристроях до його чат-бота Gemini, оскільки ще не прийняла остаточного рішення щодо партнерів. Цілком можливо, що компанія зрештою досягне угоди як з OpenAI, так і з Google — або вибере зовсім іншого постачальника.

Зазначається, що наступна операційна система iPhone включатиме кілька нових функцій на основі внутрішньої великої мовної моделі Apple — програмного забезпечення штучного інтелекту, яке може генерувати текст, що звучить як людина, — але компанія також шукає партнерів для створення функції чат-бота, подібної до ChatGPT OpenAI.

Минулого року генеральный директор Apple Тім Кук сказав, що він особисто використовує ChatGPT OpenAI, але зазначив, що є кілька проблем, які потрібно розібрати. Він пообіцяв, що нові функції ШІ з’являться на платформах Apple "на дуже продуманій основі".

ШІ від Apple

У липні стало відомо, що Apple працює над інструментами власного штучного інтелекту, які могли б кинути виклик OpenAI, Alphabet Google та іншим, але компанія ще не розробила чіткої стратегії для випуску технології для споживачів.

Виробник iPhone створив власну структуру для створення великих мовних моделей на основі штучного "Ajax". Apple також створила службу чат-бота, яку деякі інженери називають "Apple GPT". "Ajax" наразі використовується для створення великих мовних моделей і служить основою для внутрішнього інструменту в стилі ChatGPT.

Співробітники Apple розповіли, що інструмент компанії по суті повторює Bard, ChatGPT і Bing AI і не містить жодних нових функцій чи технологій.

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