Apple тестує власний штучний інтелект "Apple GPT"

Корпорація Apple працює над інструментами штучного інтелекту, які могли б кинути виклик OpenAI, Alphabet Google та іншим, але компанія ще не розробила чіткої стратегії для випуску технології для споживачів.

Про це пише Вloomberg.

Виробник iPhone створив власну структуру для створення великих мовних моделей на основі штучного "Ajax". Apple також створила службу чат-бота, яку деякі інженери називають "Apple GPT". "Ajax" наразі використовується для створення великих мовних моделей і служить основою для внутрішнього інструменту в стилі ChatGPT.

Видання пише, що останніми місяцями розвиток штучного інтелекту став серйозною проблемою для Apple, оскільки кілька команд співпрацюють над проектом. Робота включає спроби вирішити потенційні проблеми конфіденційності, пов’язані з цією технологією.

Повідомляється, що Apple помітно відставала від створення власного штучного інтелекту, а голосовий помічник компанії Siri, в останній час мав значно менше можливостей. Але компанія досягла прогресу в штучному інтелекті в інших сферах, включаючи вдосконалення фотографій і пошуку на iPhone. Цього року на мобільних пристроях також з’явиться розумніша версія автовиправлення.

Компанія Apple занепокоєна тим, що втрачає потенційно найважливішу зміну в роботі пристроїв.Generative AI обіцяє змінити спосіб взаємодії людей з телефонами, комп’ютерами та іншими технологіями.І пристрої Apple, дохід яких склав майже 320 мільярдів доларів за останній фінансовий рік, можуть постраждати, якщо компанія не встигне за досягненнями ШІ.

Саме тому компанія почала закладати основу для служб ШІ за допомогою фреймворку "Ajax", а також інструменту, схожого на ChatGPT, для внутрішнього використання. За словами людей, знайомих із цим, Ajax був створений минулого року для об’єднання розробки машинного навчання в Apple.

Співробітники Apple кажуть, що інструмент компанії по суті повторює Bard, ChatGPT і Bing AI і не містить жодних нових функцій чи технологій. Система доступна як веб-додаток і має спрощений дизайн, не призначений для загального використання. Таким чином, Apple наразі не планує випускати його для споживачів, хоча вона активно працює над покращенням базових моделей.

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