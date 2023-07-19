Apple тестирует свой искусственный интеллект "Apple GPT"

Корпорация Apple работает над инструментами искусственного интеллекта, которые могли бы бросить вызов OpenAI, Alphabet Google и другим, но компания еще не разработала четкую стратегию для выпуска технологии для потребителей.

Об этом пишет Вloomberg.

Производитель iPhone создал собственную структуру для создания больших языковых моделей на основе искусственного Ajax. Apple также создала службу чат-бота, которую некоторые инженеры называют Apple GPT. "Ajax" используется для создания больших языковых моделей и служит основой для внутреннего инструмента в стиле ChatGPT.

В последние месяцы развитие искусственного интеллекта стало серьезной проблемой для Apple, поскольку несколько команд сотрудничают над проектом. Работа включает попытки решить потенциальные проблемы конфиденциальности, связанные с этой технологией.

Сообщается, что Apple заметно отставала от создания собственного искусственного интеллекта, а голосовой помощник компании Siri, в последнее время имел гораздо меньше возможностей. Но компания добилась прогресса в искусственном интеллекте в других сферах, включая усовершенствование фотографий и поиска на iPhone. В этом году на мобильных устройствах также появится более умная версия автоисправления.

Компания Apple обеспокоена тем, что теряет потенциально важнейшее изменение в работе устройств. Generative AI обещает изменить способ взаимодействия людей с телефонами, компьютерами и другими технологиями. если компания не успеет по достижениям ИИ.

Именно поэтому компания начала закладывать основу для служб ИИ с помощью фреймворка Ajax, а также инструмента, похожего на ChatGPT, для внутреннего использования. По словам людей, знакомых с этим, Ajax был создан в прошлом году для объединения разработки машинного обучения в Apple.

Сотрудники Apple говорят, что инструмент компании, по сути, повторяет Bard, ChatGPT и Bing AI и не содержит никаких новых функций или технологий. Система доступна как веб-приложение и имеет упрощенный дизайн, не предназначенный для общего использования. Таким образом, Apple пока не планирует выпускать его для потребителей, хотя активно работает над улучшением базовых моделей.

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