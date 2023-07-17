Ждать недолго. Apple представит первые компьютеры с чипом M3 в октябре, – Bloomberg

Первые компьютеры Apple с процессором M3 могут появиться в октябре 2023-го года. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман.

Он указывает, что американский техногигант готовится к напряженному сезону: в сентябре Apple собирается анонсировать линейки iPhone 15 и 15 Pro вместе с новыми часами, а еще один запуск должен состояться в октябре – тогда появятся компьютеры Mac с процессорами M3.

По словам журналиста, первыми устройствами с чипом M3 должны стать компьютеры iMac, 13-дюймовый MacBook Air и 13-дюймовый MacBook Pro.

Apple M3: что известно о процессоре

В марте текущего года Марк Гурман писал, что Apple готовится к выпуску следующего поколения iMac, которое будет иметь 24-дюймовый экран и будет базироваться на новом чипе серии M.

Позже стало известно, что компания начала тестировать компьютеры следующего поколения с процессорами M3, проверяя их с помощью сторонних программ.

Как тогда отмечал журналист, по крайней мере, одна тестовая версия имеет 12 процессорных ядер, 18 графических ядер и 36 гигабайт памяти. Центральный процессор состоит из шести высокопроизводительных ядер, выполняющих наиболее интенсивные задачи, и шести энергоэффективных ядер, используемых для операций, требующих меньше энергии. Этот чип работал в будущем MacBook Pro с MacOS 14.0 и считался базовой версией процессора M3 Pro.