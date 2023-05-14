Apple тестирует процессор M3: какие характеристики он может получить

Компания Apple начала тестировать компьютеры Mac следующего поколения с процессорами M3, проверяя их с помощью сторонних программ. Об этом пишет журналист Bloomberg Марк Гурман.

Он отметил, что техногиганту нужны новые способы привлечь клиентов вернуться к модельному ряду компьютеров и M3 может помочь в этом (в первом квартале 2023 года продажи Mac упали на 31%).

Что касается будущего чипа, то, по имеющимся данным, по крайней мере одна тестовая версия имеет 12 процессорных ядер, 18 графических ядер и 36 гигабайт памяти. Центральный процессор состоит из шести высокопроизводительных ядер, выполняющих наиболее интенсивные задачи, и шести энергоэффективных ядер, которые используются для операций, требующих меньше энергии.

Чип в тесте, о котором пишет Bloomberg, работает в будущем MacBook Pro с будущей MacOS 14.0 и, вероятно, является базовой версией процессора M3 Pro.

Поэтому его сравнивают с M1 Pro и M2 Pro:

M1 Pro (выпущен в октябре 2021 года) M2 Pro (выпущен в январе 2023) M3 Pro (тестируется) Количество ядер ЦП 8 (6 высокопроизводительных и 2 энергоэффективных) 10 (6 высокопроизводительных и 4 энергоэффективных) 12 (6 высокопроизводительных и 6 энергоэффективных) Количество графических ядер 14 16 18 Память (Гб) 32 32 36

Гурман указывает, что Apple сможет разместить столько ядер на чипе благодаря 3-нанометровому производственному процессу, на который компания перейдет со своей линейкой M3. Такой подход позволяет создавать процессоры с большей плотностью, то есть уместить больше ядер.

Журналист считает, что первые компьютеры Mac с чипами M3 начнут поступать в конце 2023 года или в начале следующего.