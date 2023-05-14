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Apple тестирует процессор M3: какие характеристики он может получить
Компания Apple начала тестировать компьютеры Mac следующего поколения с процессорами M3, проверяя их с помощью сторонних программ. Об этом пишет журналист Bloomberg Марк Гурман.
Он отметил, что техногиганту нужны новые способы привлечь клиентов вернуться к модельному ряду компьютеров и M3 может помочь в этом (в первом квартале 2023 года продажи Mac упали на 31%).
Что касается будущего чипа, то, по имеющимся данным, по крайней мере одна тестовая версия имеет 12 процессорных ядер, 18 графических ядер и 36 гигабайт памяти. Центральный процессор состоит из шести высокопроизводительных ядер, выполняющих наиболее интенсивные задачи, и шести энергоэффективных ядер, которые используются для операций, требующих меньше энергии.
Чип в тесте, о котором пишет Bloomberg, работает в будущем MacBook Pro с будущей MacOS 14.0 и, вероятно, является базовой версией процессора M3 Pro.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Поэтому его сравнивают с M1 Pro и M2 Pro:
|M1 Pro (выпущен в октябре 2021 года)
|M2 Pro (выпущен в январе 2023)
|M3 Pro (тестируется)
|Количество ядер ЦП
|8 (6 высокопроизводительных и 2 энергоэффективных)
|10 (6 высокопроизводительных и 4 энергоэффективных)
|12 (6 высокопроизводительных и 6 энергоэффективных)
|Количество графических ядер
|14
|16
|18
|Память (Гб)
|32
|32
|36
Гурман указывает, что Apple сможет разместить столько ядер на чипе благодаря 3-нанометровому производственному процессу, на который компания перейдет со своей линейкой M3. Такой подход позволяет создавать процессоры с большей плотностью, то есть уместить больше ядер.
Журналист считает, что первые компьютеры Mac с чипами M3 начнут поступать в конце 2023 года или в начале следующего.