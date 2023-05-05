Спрос на всю продукцию Apple, кроме iPhone, падает

Продажи Apple продолжают падать, поскольку мировая экономика замедляется, а покупатели, ограниченные ростом цен, откладывают покупки компьютеров и iPad. Об этом, основываясь на отчете компании Apple за первый квартал 2023 года, сообщили в BBC.

Второй квартал подряд продажи Apple падают.

Технологический гигант заявил, что доход компании снизился на 3% за первые три месяца 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года – до 94,8 млрд долларов.

Впрочем, благодаря спросу на iPhone, падение оказалось не столь страшным, как прогнозировали. Продажами телефона компания завоевала новых клиентов за границей.

В комментариях к аналитикам глава Apple Тим Кук обратил внимание на рост продаж в Индии, куда компания инвестирует значительные средства, именно в этой стране видят большие возможности роста, поскольку средний класс страны расширяется.

"В общем, я не мог быть более доволен и взволнован энтузиазмом, который я вижу там относительно бренда", - сказал он.

Компания столкнулась с тем, что клиенты, пораженные ростом стоимости жизни и экономической неопределенностью, покупают технику менее активно.

Apple предупредила инвесторов, что продажи в январе-марте могут упасть на 5% в годовых расчетах.

Но результаты были улучшены ростом продаж iPhone на 1,5%, достигшим 51,3 миллиарда долларов США, что является рекордом за квартал – благодаря высокому спросу в Южной Азии и Латинской Америке.

Продажи отдела услуг Apple, включающего Apple Music, Apple News и Apple Pay, выросли на 5% по сравнению с прошлым годом и составили более 20 миллиардов долларов.

В Европе продажи выросли более чем на 2%.

Однако продажи упали на самом крупном рынке, Америке, на 7%.

В 2022 году корпорация Apple заняла первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира, сместив на третье место компанию Amazon.

Отметим, что в прошлом году компания Meta сообщила о первом в своей истории падении дохода .

Общая прибыль Meta упала на 36% - до 6,7 миллиарда долларов. Известно, что Apple порекомендовала пользователям iPhone отключить функцию, позволяющую Facebook отслеживать, чем интересуется владелец смартфона. Это обошлось Meta в 10 миллиардов долларов дохода от рекламы только в 2021 году.

В апреле 2023 года в Meta сообщили, что благодаря запуску Reels на основе ИИ в Instagram компания увеличила доходы .