Попит на всю продукцію Apple, крім iPhone, падає

Продажі Apple продовжують падати, оскільки світова економіка сповільнюється, а покупці, обмежені зростанням цін, відкладають покупки комп’ютерів і iPad. Про це, базуючись на звіт компанії Apple за перший квартал 2023 року, повідомили в BBC.

Другий квартал поспіль продажі Apple падають.

Технологічний гігант заявив, що дохід компанії знизився на 3% за перші три місяці 2023 року порівняно з тим же періодом 2022 року - до 94,8 млрд доларів.

Втім, завдяки попиту на iPhone, падіння виявилося не таким страшним, як прогнозували. Продажами телефону компанія завоювала нових клієнтів за кордоном.

У коментарях до аналітиків глава Apple Тім Кук звернув увагу на зростання продажів в Індії, куди компанія інвестує значні кошти, саме в цій країні бачать великі можливості для зростання, оскільки середній клас країни розширюється.

“Загалом я не міг бути більш задоволений і схвильований ентузіазмом, який я бачу там щодо бренду”, - сказав він.

Компанія зіштовхнулася з тим, що клієнти, вражені зростанням вартості життя та економічною невизначеністю, купують техніку менш активно.

Apple попередила інвесторів, що продажі в січні-березні можуть впасти на 5% в річних розрахунках.

Але результати були покращені зростанням продажів iPhone на 1,5%, які досягли 51,3 мільярда доларів США, що є рекордом за квартал - завдяки високому попиту у Південній Азії і Латинській Америці.

Продажі відділу послуг Apple, який включає Apple Music, Apple News і Apple Pay, зросли на 5% порівняно з минулим роком і склали понад 20 мільярдів доларів.

У Європі продажі зросли на більше 2%.

Однак продажі впали на найбільшому ринку, Америці, на 7%.

У 2022 році корпорація Apple посіла перше місце у рейтингу найдорожчих брендів світу, змістивши на третє місце компанію Amazon.

Зазначимо, що минулого року компанія Meta повідомила про перше в своїй історії падіння доходу.

Загальний прибуток Meta впав на 36% — до 6,7 мільярда доларів. Відомо, що Apple порекомендувала користувачам iPhone відключити функцію, яка дозволяла Facebook відстежувати, чим цікавиться власник смартфона. Це коштувало Meta 10 мільярдів доларів доходу від реклами лише у 2021 році.

В квітні 2023 року в Meta повідомили, що завдяки запуску Reels на основі ШІ в Instagram компанія збільшила доходи.