Завдяки запуску Reels на основі ШІ в Instagram Meta збільшила доходи компанії

Після запуску Reels на основі ШІ користувачі почали проводили на 24% більше часу в Instagram. Про це під час звіту про діяльність компанії Meta заявив її засновник Марк Цукерберг в Facebook.

Водночас застосування штучного інтелекту вплинуло на фінансові показники компанії.

"З моменту, як ми запустили Reels, завдяки рекомендаціям ШІ, час, проведений в Instagram, збільшився більш, ніж на 24%. Наша робота зі штучним інтелектом також покращує монетизацію. Ефективність монетизації Reels щоквартально зросла на понад 30% в Instagram і на понад 40% у Facebook. За останні шість місяців щоденний дохід від торгових кампаній Advantage+ зріс у 7 разів", - пояснив засновник Meta.

Марк Цукерберг зазначив ефективність реклами в Meta.

“Ми провели дослідження з економістами Каліфорнійського університету в Берклі, щоб зрозуміти вплив наших послуг, і вони дійшли висновку, що кожен долар, витрачений на нашу рекламу, приносить нашим рекламодавцям у США в середньому 3,31 долара доходу. Тож це означає, що понад 400 мільярдів доларів США щорічно пов’язані з ланцюгами поставок, що спираються на наші платформи, що забезпечує понад 3 мільйони робочих місць”, - стверджує Цукерберг.

Водночас Цукерберг нагадав про третю хвилю скорочень, через яку має пройти компанія Meta в травні. Згідно нещодавніх досліджень, компанія Цукерберга займає другу позицію серед технологічних гігантів за кількістю звільнених співробітників. Meta скоротила майже чверть штату, який у 2022 році становив близько 87 000 співробітників.

Нагадаємо, компанія Apple створює програму контролю здоров’я і відстеження емоцій на основі штучного інтелекту. Новий сервіс під назвою Quartz розроблений для того, щоб мотивувати користувачів займатися спортом, покращити харчові звички та допомогти їм краще спати.

Також Google використає штучний інтелект для створення рекламних кампаній. Компанія вже використовує штучний інтелект у своєму рекламному бізнесі для створення простих підказок, які спонукають користувачів купувати продукти.

Водночас американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що планує створити альтернативу популярному чатботу ChatGPT.

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