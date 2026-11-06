Курс валют на 7-8 листопада 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 7-8 листопада (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 6 листопада.

Курс долара

1 долар США – 45,44 грн.

Курс євро

1 євро – 51,04 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,62 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар 46,00/ 46,30 Євро 51,65/ 52,00 Злотий 11,70/ 11,84

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 6 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 45,39 / 45,99 50,70 / 51,70 11,30/ 11,80 Ощадбанк 45,40/ 46,10 51,00/ 51,80 11,30/ 11,80 ПУМБ 45,40/ 46,00 51,00/ 51,70 11,30/ 11,80 Укргазбанк 45,40/ 46,10 51,00/ 51,80 11,30/ 11,80 Райффайзен 45,30 / 45,95 50,70 / 51,47

Наприкінці жовтня гривня впала до найнижчого рівня за весь час. 28 жовтня офіційний курс долара сягнув рекордних 45,6 грн. За місяць долар подорожчав майже на 85 копійок, це близько 2%. Dilo проаналізувало, чого чекати від листопада, яким бачать курс гривні аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.