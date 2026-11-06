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Курс валют на 7-8 листопада 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 7-8 листопада (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 6 листопада.
Курс долара
- 1 долар США – 45,44 грн.
Курс євро
- 1 євро – 51,04 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,62 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар
|46,00/ 46,30
|Євро
|51,65/ 52,00
|Злотий
|11,70/ 11,84
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 6 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|45,39 / 45,99
|50,70 / 51,70
|11,30/ 11,80
|Ощадбанк
|45,40/ 46,10
|51,00/ 51,80
|11,30/ 11,80
|ПУМБ
|45,40/ 46,00
|51,00/ 51,70
|11,30/ 11,80
|Укргазбанк
|45,40/ 46,10
|51,00/ 51,80
|11,30/ 11,80
|Райффайзен
|45,30 / 45,95
|50,70 / 51,47
Наприкінці жовтня гривня впала до найнижчого рівня за весь час. 28 жовтня офіційний курс долара сягнув рекордних 45,6 грн. За місяць долар подорожчав майже на 85 копійок, це близько 2%. Dilo проаналізувало, чого чекати від листопада, яким бачать курс гривні аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.