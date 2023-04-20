Восени минулого року весь світ почав масово спілкуватися зі штучним інтелектом (ШІ) у чат-боті. ChatGPT проходив які завгодно перевірки: писав казки, створював рецепт борщу, пропонував бізнес-плани. Хтось був задоволений новим співрозмовником, а хтось навпаки вважає, що розумні розробки треба вдосконалювати. Отже, які саме можливості принесли нові технології компаніям? Delo.ua дізналося, як саме український бізнес використовує ШІ та чи є вдалими такі експерименти.

Як ШІ створив колекцію нижньої білизни

Український бренд жіночої білизни Meméme працює на ринку з 2018 року. Офіс та виробництво знаходяться в США, а продукція експортується більше ніж у 20 країн світу. Останню колекцію компанія створила за допомогою інструментів штучного інтелекту - ChatGPT та Midjourney. Власник бренду Владислав Гурістрімба розповів, як відбулося знайомство із ШІ та чи легко було реалізувати творчий задум у бізнес-проект.

ШІ допоміг створити принти для колекції нижньої білизни. Джерело: Meméme

Перший досвід спілкування із ChatGPT

Підприємець говорить, що давно стежив за розвитком технології машинного навчання та штучного інтелекту, але до появи ChatGPT ці технології складно було застосувати у реальному бізнесі.

"Наприкінці минулого року їхав машиною з Великобританії в Україну, тоді мав 36 годин майже безперервної роботи з ChatGPT. Це дозволило зрозуміти більшість можливостей використання в бізнесі та в житті", - згадує він.

Гурістрімба відразу поспілкувався із ChatGPT на трьох мовах - англійською, українською та російською. Також він запитав в друзів про їх досвід роботи із ШІ на інших мовах - німецькою, іспанською та французькою.

"Зрозумів, що рівень роботи англійською на 30-50% поки якісніший, зате представилася чудова можливість значно збільшити свій словниковий запас англійською", - розповідає підприємець.

В цілому, враження від тестування були позитивні. Гурістрімба оцінив у ChatGPT такі плюси:

обґрунтованість аргументації;

подання інформації на фундаментальні теми;

можливість дискусії та пошуку рішення, але поки не у всіх сферах.

"Було б добре мати оновлення бази знань на поточний час, а не на вересень 2021 року", - доповнює підприємець.

ChatGPT розробив ідеї колекції, а Midjorney – візуалізацію

Засновник бренду Meméme каже, шо команда використовує у своїй роботі можливості ChatGPT та Midjorney. Так, за допомогою інструментів цих нейромереж була повністю створена нова колекція білизни. Зокрема, ChatGPT "підказав" ідеї принтів, назву колекції, пости для соцмереж та ін.

У Midjorney розробили варіанти принтів, змоделювали, як це виглядає на білизні, створили фони для фотосесії. Це зручно, оскільки я не вмію малювати, але тепер можу розробити будь-яку візуалізацію принта. На все це треба лічені хвилини, адже не потрібно пояснювати дизайнеру ідею або створювати мудборд у Pinterest. Владислав Гурістрімба власник бренду Meméme

Таким чином, ChatGPT та Midjorney дозволили скоротити час розробки та випуску нової колекції бренду Meméme. На всі процеси команда витратила один тиждень, а не шість як раніше.

Правила ефективної співпраці із ШІ

Джерело: Mememe Джерело: Mememe Джерело: Mememe Джерело: Mememe Джерело: Mememe

Гурістрімба впевнений, що штучний інтелект можна використовувати у багатьох робочих процесах. Наприклад, ChatGPT допоможе написати лист або відповідь на нього, отримати інсайти про різноманітрі сфери застосування товарів, технологій та матеріалів для бізнесу.

Наприклад, в мене був двогодинний діалог із ChatGPT про те, який матеріал краще для жіночої білизни - коттон або сучасні штучні матеріали. В результаті кожен лишився при своєму. Але я отримав інсайти для подальшої роботи, яких не могли дати навіть експерти ринку. Владислав Гурістрімба власник бренду Meméme

Власник бренду Meméme вважає, що ChatGPT можна цікаво та ефективно використовувати у маркетингу, оскільки в нейромережі є можливість створити ідеї на стику технологій та продуктів, повністю запакувати бренд або продукт. При цьому ШІ враховує такі деталі, як ринок, споживач, позиціонування, комунікаційна стратегія для різних країн та ін.

Що таке ChatGPT? Це чат-бот із штучним інтелектом. Його розробила лабораторія OpenAI. Прототип розумного чат-боту – ChatGPT-3 - випустили 30 листопада 2022 року. Після цього OpenAI оцінили у $29 млрд. Наприкінці 2022 року чат-бот використовували вже понад 100 млн користувачів. 14 березня 2023 року розробник представив нову версію - ChatGPT-4. Ця модель може обробляти не тільки текст, а й зображення.

Як ШІ написав книгу для дітей

Команда видавництва "Ранок" провела експеримент та за допомогою штучного інтелекту випустила дитячу книгу "Хочу на Марс". Всього виготовлено 500 примірників, книга коштує 150 грн. Творчий колектив використав ChatGPT, щоб написати розповідь про космос, а яскраві ілюстрації створювали у Midjourney. Як креативна ідея була втілена в реальність, розповіла головна редакторка департаменту дитячої літератури видавництва Ганна Булгакова.

Джерело: видавництво "Ранок" Джерело: видавництво "Ранок" Джерело: видавництво "Ранок" Джерело: видавництво "Ранок"

Чому вирішили провести експеримент

Спочатку команда видавництва "Ранок" почала використовувати ШІ як інструмент для полегшення роботи: генерували ідеї назв для рекламних статей, ставили запитання на різні теми, робили референси для ілюстраторів тощо. Паралельно видавці стежили за новинами про використання нейромереж для створення книжок. І несподівано вирішили зробити такий експеримент.

Для книги текст генерував чатGPT, а для ілюстрацій ми використовували Midjourney. Щодо ілюстрацій, то пробували й інші нейромережі, але ця видалася найкращою, бо щонайменше, за одним запитом генерувала одразу декілька варіантів зображень. Ганна Булгакова головна редакторка департаменту дитячої літератури видавництва "Ранок"

Як обрали тему колонізації Марса

Команда одразу визначилися, що хоче підготувати не художній твір, а щось пізнавальне. Попередній досвід роботи з ШІ показав видавцям, що написати цікавий і якісний художній текст чатGPT поки не зможе.

"Щодо теми, хотілося чогось футуристичного, адже і сам наш проєкт — це про майбутнє. Так народилася ідея про колонізацію Марса", - говорить редакторка.

Хто працював з ШІ над книгою

Булгакова зазначає, що книгу "Хочу на Марс" вдалося створити за короткий термін: від ідеї до друку минуло десь до трьох тижнів. При цьому макет готували чотири фахівця:

Укладачка . Вона ставила ШІ запитання від лиця п’ятирічної дитини, уточнювала їх, поки не отримувала потрібну відповідь, а потім обирала те, що увійде до книги.

. Вона ставила ШІ запитання від лиця п’ятирічної дитини, уточнювала їх, поки не отримувала потрібну відповідь, а потім обирала те, що увійде до книги. Дизайнер . Він працював з нейромережею, щоб створити ілюстрації. Для цього треба було зробити нескінченну кількість запитів, щоб отримати потрібний результат, а далі – обрати найкращі ілюстрації.

. Він працював з нейромережею, щоб створити ілюстрації. Для цього треба було зробити нескінченну кількість запитів, щоб отримати потрібний результат, а далі – обрати найкращі ілюстрації. Літературна редакторка .

. Дизайнерка макету та обкладинки.

ШІ можуть покращувати дитячи книги

Які ж в команди "Ранку" враження від співпраці із ШІ? Ганна Булгакова каже, що нейромережі ще треба вдосконалювати.

Якщо ми говоримо про ШІ як письменника чи ілюстратора, йому ще багато чого треба навчитися. Письменникові - щонайменше зважати на стиль викладу і вік аудиторії, для якої він пише. Ілюстраторові - навчитися малювати персонажів, але в різних позах і локаціях, а також не додавати людям зайвих пальців та зубів. Ганна Булгакова головна редакторка департаменту дитячої літератури видавництва "Ранок"

Але незважаючи на недоліки штучного інтелекту, команда видавництва "Ранок" планує й надалі використовувати розумні інструменти, зокрема, для покращення якості дитячих книжок, створених людьми.

"Також наш навчальний відділ досліджує можливості використання ШІ для шкільних підручників і посібників", - говорить Ганна Булгакова.

Що таке Midjourney? Компанія Midjourney розробила програмне забезпечення ШІ, що має назву - Midjourney. З 12 липня 2022 року користувачі проводять бета-тестування програми. Люди можуть створювати зображення, посилаючи боту команди у чат. Після цього ШІ генерує зображення у високій якості. Оновлені версії Midjourney виходять кожні кілька місяців. Наприкінці березня 2023 року розробник закрив безкоштовний доступ до нейромережі.

Як ШІ веде соцмережі Ощадбанку

На початку лютого команда Ощадбанку заявила про те, що ChatGPT вестиме сторінки фінансової установи у соціальних мережах. Зокрема, фахівці планували протестувати, як саме штучний інтелект може генерувати пости, тексти та віжуали. Чи вдалою стала співпраця із ChatGPT, розповів маркетинг директор Ощадбанку Сергій Грабчак.

Взимку 2023 року Ощадбанк почав використовувати ШІ для ведення соцмереж. Джерело: Ощадбанк

З чого все почалося

В Ощадбанку кажуть, що системно моніторять сучасні тренди і розглядають нові можливості для бізнесу. Тому команда банку почала вивчати інструментарій ШІ, щоб "бути в авангарді змін".

Як акцентує Сергій Грабчак, використання AI в маркетингу має найбільший потенціал і найменший супротив до впровадження. Маркетинг банку гнучкий, а команда спрагла до нового. Виявилось, що штучний інтелект виконує повсякденні задачі з адміністрування і генерації скелету стратегії набагато якісніше, ніж людина.

Знання людини обмежені досвідом, знання ChatGPT – доступною інформацію у всесвітній паутині. Продуктивність людини залежить від фізичного і емоційного стану, ChatGPT – ні. Також ми бачимо високий потенціал використання AI в HR, PR, Customer support. Сергій Грабчак маркетинг директор Ощадбанку

Які ШІ змінив роботу із соцмережами

Маркетинг директор Ощадбанку зізнається, що тестування ШІ – постійний процес, але вже є гарні результати. Наприклад, якщо раніше на написання контент плану SMM-спеціаліст витрачав пів дня, зараз це можна зробити за 15 хвилин.

"Раніше коли ми планували проведення фотосесії, необхідно було витрати значні людські і фінансові ресурси, організувати все під ключ - від підбору моделей до обробки готових фото. Зараз із використанням ШІ це можна зробити за одну годину, а вартість складатиме кілька десятків доларів", - пояснює Грабчак.

Після ШІ треба перероблювати текст

У Ощадбанку заспокоюють: тестування ChatGPT показало, що розумні технології не можуть замінити кваліфікованих фахівців, тому не варто боятися звільнень. Спочатку у банку очікували, що ШІ зможе написати повноцінний пост, який одразу реально використовувати в роботі.

SMM-спеціаліст нервово очікував на результат. Звичайно, оптимізацію процесів часто супроводжує оптимізація персоналу. В результаті – 60-70% тексту необхідно перероблювати. Це високий показник. Тому не думаю, що компаніям варто хвилюватись про звільнення. Сергій Грабчак маркетинг директор Ощадбанку

На думку Грабчака, досвід тестування ШІ у Ощадбанку продемонстрував, що вже зараз потрібні фахівці із компетенцією по роботі з нейромережами. Тому людям варто звернути увагу на цю сферу та отримувати нові знання.

Також в банку кажуть, що команда має певні плани щодо використання ШІ в майбутньому, але поки що не розголошуватиме їх, що не втратити конкурентні переваги.

Поради економіста: як впроваджувати ШІ у бізнес

Під час Business Wisdom Summit президент Київської школи економіки (КШЕ) Тимофій Милованов виділив топ-3 поради, що допоможуть українським компаніям ефективно використовувати інструменти нейромереж у робочих процесах.

1. Нейромережі краще впроваджувати не через топ-менеджмент, а через людей, що знаходяться на базових позиціях у компанії. Тоді фахівці, що бояться змін, будуть швидше готові вивчати інструменти ШІ, оскільки вони бачитимуть успіх колег, яких вважають менш досвідченими та слабшими у знаннях. Тобто, команда зрозуміє, що опанувати нові технології не так вже й складно. Крім того, створюється додатковий конкурентний тиск.

2. Нові технології варто застосувати в компанії не одночасно, а через невеликі групи друзів, ентузіастів. Для цього варто знайти хоча б 2-3 людини, а краще декілька локальних спільнот. Вони допоможуть адаптувати ШІ для бізнес-процесів.

3. Штучний інтелект важливо застосовувати для автоматизації рутинних процесів. Наприклад, розшифровка розмови, структурування ідей та інше. Люди будуть швидше використовувати нові інструменти ШІ, якщо це полегшить їм життя. Тому нейромережі можуть стати хорошим асистентом.

Тимофій Милованов впевнений, що нейромережі змінюють світ вже зараз, тому кар’єрні шляхи зміняться.

Виграє не штучний інтелект, який забере в людей роботу. Виграють ті, хто вміють використовувати нові технології, щоб робити задачі швидше та структурованіше. Тимофій Милованов президент Київської школи економіки

Застереження юриста: як використовувати ШІ без помилок

Директор Crane IP Law Firm Іван Никитченко рекомендує обережно застосовувати інструменти нейромереж у бізнес-процесах, оскільки це нова індустрія, що чекає на зміни у правовому полі. Тому юрист підготовив поради, що дозволять підприємцям ефективно співпрацювати із штучним інтелектом.

1. Читайте умови використання сервісів на основі ШІ .

2. Не намагайтеся заявляти свої авторські права на такі об’єкти .

Наприклад, нещодавно Офіс з інтелектуальної власності США (USPTO) підтвердив таку практику, відмовивши у реєстрації прав на зображення, створені за допомогою сервісу Midjourney. Справа в тому, що заявник не вказав це у заявці, проте експерти Офісу самостійно зробили перевірку і отримали докази.

Відповідно, важливо перевіряти своїх підрядників чи працівників, щоб результати роботи, які вони передають замовнику, не були повністю створені за допомогою ШІ. Іван Никитченко директор Crane IP Law Firm