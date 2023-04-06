В Україні запустили додаток на основі ШІ з пошуку зниклих через війну дітей

Національна поліція представила мобільний застосунок Reunite Ukraine, який має допомогти у возз’єднанні українських родин, які втратили зв'язок через війну або були незаконно депортовані.

Як зазначив на презентації в четвер заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, мобільний додаток є складовою механізму комплексної системи пошуку зниклих дітей, з урахуванням потреб України в умовах війни, повідомляє пресслужба відомства.

"Це універсальний інструмент пошуку дітей, з якими втрачено зв’язок, а також возз’єднання членів сімей, які були внутрішньо переміщені, були змушені виїхати за межі України або незаконно депортовані до РФ, Білорусі чи тимчасово окупованих територій України", - вказав він.

Мобільний додаток розроблено у співпраці з американською приватною компанією Find My Parent, основною метою діяльності якої є розширення можливостей людей у всьому світі щодо пошуку та відновлення зв’язків зі своїми сім’ями за допомогою технологій штучного інтелекту.

Фацевич підкреслив, що цей застосунок вдосконалить розшукову роботу поліції, яка набула особливої актуальності під час воєнної агресії Росії. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну до органів поліції надійшло понад 11 тисяч звернень щодо зникнення дітей. Наразі поліція розшукує 381 дитину.

Окрім того, за інформацією Національного інформаційного бюро, депортовано понад 19,5 тисячі українських дітей. За даними різних міжнародних організацій, кількість переміщених дітей складає понад половину дитячого населення країни: більше ніж 2 мільйони дітей переїхали в сусідні країни як біженці та близько 3 мільйонів дітей є внутрішньо переміщеними.

Представник поліції, зазначив, що крім членів сімей у додатку можуть зареєструватися небайдужі люди та передати відому їм інформацію про українських дітей, які перебувають у РФ чи на окупованих територіях і відвідують там школи, дитсадки тощо. Додаток також можна використовувати, зокрема, для опізнання загиблих, аби їхні сім'ї, отримавши інформацію, могли прийняти втрату.

Додаток є безкоштовшим, його можна завантажити в App Store або Google Play. При створенні власного профілю можна додати інформацію та фотографії про себе та свою родину, зокрема тієї особи, яка розшукується. Чим більше інформації буде завантажено, тим ефективнішим буде пошук.

Технологія штучного інтелекту Reunite Ukraine порівнюватиме дані користувача з даними членів родини, якщо вони також створять свої профілі. У разі збігу інформації між двома профілями працівники поліції візьмуться за їхню перевірку. Особи, дані яких збігаються в додатку та перевірені поліцією, отримають сповіщення та мають надати згоду на обмін повідомленнями.

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