Від початку повномасштабної війни 381 дитина зникла безвісти в Україні

Станом на 6 квітня в Україні вважається зниклою безвісти 381 дитина. Про це повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич - пише “Укрінформ”.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до поліції надійшло більш як 11 тисяч заяв і повідомлень щодо зникнення дітей. Більшість вдалося віднайти, втім майже 400 неповнолітніх ще залишаються безвісти.

Також заступник голови Національної поліції нагадав, що Росія депортувала близько 19,5 тисяч дітей. За даними з відкритих джерел держави-агресора, ця кількість становить понад 740 тисяч. Росіяни виправдовують свої дії евакуацією.

Олександр Фацевич прогнозує, що цифра депортованих РФ українських дітей буде сягати декількасот тисяч.

Раніше Офіс Генерального прокурора повідомив, що понад 1411 українських дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

“Станом на ранок 3 квітня 2023 року більше ніж 1411 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 467 дітей загинуло та понад 944 отримали поранення різного ступеню тяжкості”, - написали в Офісі Генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 448, у Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 88, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня 2023 року видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ.