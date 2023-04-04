Влада вирішила примусово евакуювати дітей з 21 населеного пункту Донеччини

Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану одноголосно підтримав рішення Донецької обласної військової адміністрації про оголошення обов’язкової евакуації 126 дітей з 21 населеного пункту регіону, де безпекова ситуація залишається критичною.

Як повідомляє Міністерство з реінтеграції окупованих територій, таке рішення було ухвалено на засіданні штабу 4 квітня під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Зазначається, що в області наразі працює 5 евакуаційних екіпажів поліції "Білі янголи", які забезпечують безпечне вивезення дітей на броньованих автомобілях.

Евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.

З питань евакуації з Донецької області мешканців закликають звертатися до представників місцевої влади або ж за номером: (098) 890-33-18. Для евакуації тяжкохворих та осіб з інвалідністю радять звертатися за телефонами: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.

Нагадаємо, що нещодавно було анонсувано, що примусово евакуювати дітей разом з кимось із батьків будуть в Авдіївці. За даними міської військової адміністрації, на 30 березня там залишалося шестеро дітей, хоча ще за три тижні до того було майже 50. Вже після цього оголошення в результаті обстрілу Авдіївки загинув разом з бабусею п'ятимісячний хлопчик. Загибель немовляти коментував і президент Володимир Зеленський.

Влада заявила, що цю родину неодноразово вмовляли залишити місто. При цьому скарги на те, що деякі мешканці відмовляються полишати свої домівки в населених пунктах, де йдуть бойові дії, представники влади, зокрема Верещук, висловлювали й раніше, зокрема щодо Бахмута.