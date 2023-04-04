Власти решили принудительно эвакуировать детей из 21 населенного пункта Донбасса

Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения единогласно поддержал решение Донецкой областной военной администрации об объявлении обязательной эвакуации 126 детей из 21 населенного пункта региона, где ситуация остается критической.

Как сообщает Министерство по реинтеграции оккупированных территорий, такое решение было принято на заседании штаба 4 апреля под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Отмечается, что в области работает 5 эвакуационных экипажей полиции "Белые ангелы", которые обеспечивают безопасный вывоз детей на бронированных автомобилях.

Эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или законного представителя будут обеспечены бесплатным приютом, социальными гарантиями, гуманитарной помощью и психологической поддержкой.

По вопросам эвакуации из Донецкой области жителей призывают обращаться к представителям местной власти или по номеру: (098) 890-33-18. Для эвакуации тяжелобольных и лиц с инвалидностью советуют обращаться по телефонам: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096 ) 108-52-24.

Напомним, что недавно было анонсировано, что принудительно эвакуировать детей вместе с кем-то из родителей будут в Авдеевке. По данным городской военной администрации, на 30 марта там оставалось шестеро детей, хотя еще за три недели до этого было почти 50. Уже после этого объявления в результате обстрела Авдеевки погиб вместе с бабушкой пятимесячный мальчик. Гибель ребенка комментировал и президент Владимир Зеленский.

Власти заявили, что эту семью неоднократно уговаривали покинуть город. При этом жалобы на то, что некоторые жители отказываются покидать свои дома в населенных пунктах, где идут боевые действия, представители власти, в частности Верещук, высказывали и раньше, в том числе в отношении Бахмута.