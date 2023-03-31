Россияне обстреляли Авдеевку из "Градов", погиб младенец (ВИДЕО)

Российские оккупационные войска не прекращают террор мирного населения Украины. 31 марта россияне обстреляли Авдеевку из артиллерии. Под огнем русской армии погиб 5-месячный мальчик и его бабушка. Мать и отец ребенка ранены.

"Буквально вчера полицейские в очередной раз уговаривали маму малышей подумать о сыне и уехать. Но, к сожалению, даже жесткий разговор не привел к желаемому результату - женщина в очередной раз наотрез отказалась выехать в более безопасное место. А сегодня произошло непоправимое", - написал глава области Павел Кириленко.

Кроме того, враг дважды ударил по Марганецкому обществу Никопольского района. Сначала обстрелял из тяжелой артиллерии, а позже – из БПЛА. В Марганце повреждены социальное учреждение, авто и пара хозяйственных построек. Последствия атак еще уточняются.

Во вражеский огонь сегодня попал и город Орехов в Запорожской области. Туда попали двумя ракетами. Двое гражданских были ранены, один в тяжелом состоянии.