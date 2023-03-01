"Навіть якщо батьки не дають згоди": Верещук вважає, що дітей потрібно примусово вивозити з Бахмута

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук вважає, що, враховуючи інтенсивність бойових дій в Бахмуті Донецької області, дітей з міста потрібно евакуювати, навіть якщо батьки чи опікуни не дають згоду на це. Однак з нею поки що не погоджуються колеги з уряду та міжнародних організацій.

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Про це Верещук повідомила 1 березня в ефірі телемарафону.

В Донецькій області з серпня 2022 року триває обов'язкова евакуація, але громадяни можуть від неї відмовитися, взявши на себе відповідальність. Це ж стосується і Бахмута, тому в місті все ще перебувають близько 5 тис людей, і з них — декілька десятків дітей.

"І тут у нас триває дискусія… Я вважаю, що мусить бути примус (евакуювати дітей — Delo.ua). У випадку, коли смертельна небезпека нависає над дітьми… Моя позиція така, що держава має мати інструмент, зокрема, Нацполіця, органи опіки і піклування, щоб діти не перебували на території, де ведуться активні бойові дії", — сказала Верещук, згадавши, як складно було евакуйовувати людей із заблокованого Маріуполя весною 2022 року.

Водночас, підкреслює міністр, уповноважені міжнародні організації наполягають, що дітей можна евакуювати виключно за згодою батьків/опікунів. Міністерство соціальної політики також не підтримує Мінреінтеграції у питанні вивезення дітей з Бахмута без згоди батьків.

"Можу це обговорювати публічно, тому що люди запитують, як можуть діти перебувати під щільним вогнем, у смертельній небезпеці. І поліція мусить місяцями вмовляти батьків чи опікунів", — додала міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, російські війська кілька місяців штурмують Бахмут і намагаються захопити місто; українські захисники тримають оборону. У розвідці Британії вважають, що попри посилення тиску на Бахмут на Донеччині, країна-агресор РФ навряд чи зможе оточити місто найближчим часом.

Водночас місто постійно перебуває під ворожим вогнем, жертвами російської агресії стають і діти також. У зв'язку з небезпекою з 13 лютого було обмежено перебування у Бахмуті журналістів.