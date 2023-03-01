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"Навіть якщо батьки не дають згоди": Верещук вважає, що дітей потрібно примусово вивозити з Бахмута
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук вважає, що, враховуючи інтенсивність бойових дій в Бахмуті Донецької області, дітей з міста потрібно евакуювати, навіть якщо батьки чи опікуни не дають згоду на це. Однак з нею поки що не погоджуються колеги з уряду та міжнародних організацій.
Про це Верещук повідомила 1 березня в ефірі телемарафону.
В Донецькій області з серпня 2022 року триває обов'язкова евакуація, але громадяни можуть від неї відмовитися, взявши на себе відповідальність. Це ж стосується і Бахмута, тому в місті все ще перебувають близько 5 тис людей, і з них — декілька десятків дітей.
"І тут у нас триває дискусія… Я вважаю, що мусить бути примус (евакуювати дітей — Delo.ua). У випадку, коли смертельна небезпека нависає над дітьми… Моя позиція така, що держава має мати інструмент, зокрема, Нацполіця, органи опіки і піклування, щоб діти не перебували на території, де ведуться активні бойові дії", — сказала Верещук, згадавши, як складно було евакуйовувати людей із заблокованого Маріуполя весною 2022 року.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Водночас, підкреслює міністр, уповноважені міжнародні організації наполягають, що дітей можна евакуювати виключно за згодою батьків/опікунів. Міністерство соціальної політики також не підтримує Мінреінтеграції у питанні вивезення дітей з Бахмута без згоди батьків.
"Можу це обговорювати публічно, тому що люди запитують, як можуть діти перебувати під щільним вогнем, у смертельній небезпеці. І поліція мусить місяцями вмовляти батьків чи опікунів", — додала міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Нагадаємо, російські війська кілька місяців штурмують Бахмут і намагаються захопити місто; українські захисники тримають оборону. У розвідці Британії вважають, що попри посилення тиску на Бахмут на Донеччині, країна-агресор РФ навряд чи зможе оточити місто найближчим часом.
Водночас місто постійно перебуває під ворожим вогнем, жертвами російської агресії стають і діти також. У зв'язку з небезпекою з 13 лютого було обмежено перебування у Бахмуті журналістів.